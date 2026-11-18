Vârstnicii care obișnuiesc să tragă un pui de somn dimineața ar avea un risc de deces cu 30% mai mare decât cei care dorm la prânz sau după-amiaza devreme, potrivit Men’s Journal. Cercetătorii au urmărit 1.338 de persoane timp de până la 19 ani. Participanții aveau în medie 81 de ani.

Spre deosebire de alte cercetări, studiul nu s-a bazat pe ce declarau oamenii. Participanții au purtat la încheietură, timp de zece zile, dispozitive care au înregistrat când se odihneau și când se mișcau.

Fiecare oră în plus de somn de zi a fost asociată cu un risc de deces cu 13% mai mare. Fiecare somn în plus pe zi a fost asociat cu o creștere de 7%. Legăturile au rămas valabile și după ce cercetătorii au ținut cont de mai mulți factori de sănătate și de somnul de noapte. În schimb, orele neregulate ale somnului de zi nu au fost legate de un risc mai mare.

Simptom, nu cauză

„Somnul de zi excesiv indică probabil o boală ascunsă, afecțiuni cronice, tulburări de somn sau un ceas biologic dereglat”, a explicat autoarea principală, Chenlu Gao. Cu alte cuvinte, somnolența din timpul zilei ar putea fi un simptom, nu problema în sine.

Studiul arată o asociere, nu o relație de cauzalitate. Majoritatea participanților erau vârstnici albi din nordul statului Illinois, așa că rezultatele s-ar putea să nu fie valabile și pentru persoanele mai tinere.

Ce înseamnă pentru siestă

„Somnul scurt, de până la o oră pe zi, este cel mai probabil inofensiv”, a spus Gao. Coautorul Aron Buchman, profesor de neurologie la Rush, avertizează însă că somnul de zi excesiv și cel de dimineață „ar putea însemna că se întâmplă ceva mai grav cu sănătatea”.

Persoanele care se simt tot mai obosite ziua, deși dorm suficient noaptea, ar trebui să discute cu medicul.