Ce este „hang-xiety”. Specialiștii explică legătura dintre alcool, somn și anxietatea de a doua zi

Fenomenul este cunoscut informal drept „hang-xiety”, o combinație între mahmureală și anxietate, iar specialiștii spun că are explicații biologice și psihologice.

Profesorul Celia Morgan, specialist în psihofarmacologie la Universitatea din Exeter, explică pentru BBC că alcoolul influențează creierul, somnul, hormonii și sistemul nervos, toate acestea putând contribui la anxietatea resimțită în dimineața următoare.

Ce se întâmplă în creier după consumul de alcool

Un rol important îl au doi mesageri chimici ai creierului: GABA și glutamatul.

GABA contribuie la reducerea activității celulelor nervoase, funcționând într-o anumită măsură asemenea unei „frâne” pentru creier. Glutamatul este implicat, în schimb, în procese asociate excitației și stării de alertă.

Alcoolul amplifică efectele GABA și reduce o parte din activitatea glutamatului. De aici pot apărea relaxarea și diminuarea inhibițiilor resimțite după consumul de alcool.

Creierul încearcă însă permanent să își restabilească echilibrul. Pe măsură ce efectul alcoolului dispare, sistemul nervos poate trece în direcția opusă, către o stare accentuată de alertă și activare. Una dintre consecințe poate fi anxietatea.

Aproape unul din cinci studenți a raportat simptome

Fenomenul nu apare în aceeași măsură la toate persoanele și nici nu pare să existe o relație simplă între cantitatea de alcool consumată și intensitatea anxietății.

Un studiu din 2023, realizat pe peste 5.000 de studenți din Marea Britanie și Țările de Jos, a constatat că 18,3% dintre participanți au raportat simptome de anxietate atunci când erau mahmuri.

Personalitatea și, posibil, factorii genetici pot avea, de asemenea, un rol.

Într-un studiu realizat în 2019 de cercetători de la Universitatea din Exeter pe 97 de consumatori sociali de alcool, persoanele care au băut au prezentat în ziua următoare o creștere a anxietății față de grupul care nu consumase alcool.

Efectul a fost mai pronunțat în cazul participanților care prezentau anterior un nivel ridicat de timiditate. Alcoolul le diminua anxietatea socială în timpul serii, însă starea de neliniște revenea mai puternic a doua zi.

Somnul poate amplifica problema

Există și o altă explicație: alcoolul poate ajuta o persoană să adoarmă mai repede, fără să îi ofere însă neapărat un somn de calitate.

Consumul perturbă inclusiv somnul REM, important pentru reglarea emoțiilor. Combinația dintre deshidratare, oboseală și somn fragmentat poate reduce capacitatea unei persoane de a gestiona gândurile anxioase.

În această stare, conversații sau gesturi obișnuite din seara precedentă pot fi reinterpretate negativ. Persoana poate ajunge să creadă că a spus ceva nepotrivit sau că s-a făcut de râs, iar îngrijorarea poate alimenta un cerc al anxietății.

Ce recomandă specialiștii

Cea mai eficientă măsură pentru reducerea riscului rămâne limitarea cantității de alcool consumate. Hidratarea între băuturile alcoolice și consumul de alimente în timpul unei seri în oraș pot ajuta, de asemenea.

Specialiștii avertizează în special asupra folosirii alcoolului pentru diminuarea stresului sau a anxietății. Persoanele care se confruntă frecvent cu astfel de stări sunt sfătuite să discute cu un medic, iar o conversație cu cineva apropiat poate reprezenta un prim pas.

Recunoașterea faptului că anxietatea de după consumul de alcool poate fi o stare temporară este, de asemenea, importantă. Senzația de neliniște poate fi cât se poate de reală, fără ca scenariile negative construite în dimineața următoare să reflecte neapărat ceea ce s-a întâmplat în realitate.