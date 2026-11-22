Ratele de vaccinare împotriva HPV diferă în mod semnificativ de la o țară europeană la alta, fiind influențate inclusiv de gen și de țara în care locuiesc, arată datele din domeniul sănătății la nivelul Uniunii Europene.

Adolescentele din țările nordice, Spania și Portugalia au cele mai mari șanse să fie vaccinate împotriva HPV (virusul papiloma uman).

În schimb, băieții din Europa Centrală și de Est sunt cel mai puțin predispuși să primească acest vaccin, arată datele furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

HPV este un grup de virusuri foarte răspândite, dintre care unele se transmit pe cale sexuală. Cele mai multe infecții dispar de la sine, dar unele tipuri de virus pot rămâne în organism, provocând apariția cancerului după mai mulți ani.

Printre bolile asociate se numără cancerul de col uterin, care provoacă anual aproximativ 280.000 de decese în rândul femeilor la nivel mondial, dar și alte forme mai rare de cancer.

Vaccinurile împotriva HPV sunt autorizate în Uniunea Europeană din 2006. Majoritatea statelor recomandă vaccinarea tuturor fetelor și băieților până la vârsta de 15 ani. Persoanele care nu au fost vaccinate în adolescență pot face vaccinul și la o vârstă mai mare.

Mult timp, autoritățile sanitare au recomandat administrarea a două doze de vaccin. Între timp, zeci de țări au trecut la schema cu o singură doză.

Țările care au introdus vaccinarea devreme, precum Suedia și Scoția, au raportat în anii următori rate mult mai mici ale cancerului de col uterin.

Care este situația la nivel european și cum se poziționează România

Datele ECDC demonstrează, cu toate acestea, că există în continuare diferențe mari între țările europene în ceea ce privește numărul persoanelor vaccinate împotriva HPV.

În Portugalia, 95% dintre fete au primit toate dozele de vaccin până la vârsta de 15 ani. La polul opus se află Bulgaria, unde procentul este de doar 4%. În general, ratele sunt mai mici în cazul băieților, fiindcă vaccinarea acestora a fost introdusă abia în ultimii ani în multe țări.

Procentul băieților care au primit toate dozele până la 15 ani variază de la 94% în Portugalia la doar 1% în România.

La nivel european, în medie, 64% dintre fete și 51% dintre băieți au primit toate dozele recomandate până la această vârstă. În cazul fetelor, procentul este sub ținta de 90% stabilită de UE.

Ce măsuri au luat țările europene pentru a crește vaccinarea

Mai multe state europene au introdus programe pentru a crește numărul persoanelor vaccinate împotriva HPV.

În 2021, Suedia a început să ofere vaccinarea de recuperare femeilor care nu fuseseră imunizate la o vârstă mai mică. Măsura face parte din campania țării de a deveni primul stat care elimină cancerul de col uterin.

Până în 2025, Suedia a ajuns să aibă una dintre cele mai mici diferențe între fete și băieți privind vaccinarea. Potrivit datelor ECDC, 91% dintre fete și 87% dintre băieți primiseră vaccinul până la vârsta de 15 ani.

Franța a lansat, în 2023, un program de vaccinare împotriva HPV în școli. În primul an, rata de vaccinare în rândul copiilor de 12 ani a crescut de la 31% la 48%. Bulgaria a început, în 2025, să ofere gratuit vaccinul HPV și băieților.

Cu toate acestea, în unele țări, ratele de vaccinare au scăzut. Unul dintre motive este dezinformarea despre vaccin, care circulă pe rețelele de socializare.

În România, Bulgaria și Croația, zvonurile potrivit cărora vaccinul HPV ar putea afecta sănătatea copiilor sau ar putea provoca reacții adverse, dar și lipsa de încredere în autoritățile sanitare, explică de ce rata de vaccinare a rămas scăzută.

Aceste date apar într-un studiu publicat în revista BMJ Public Health.