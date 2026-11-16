Carlos Alcaraz începe în forță Turneul Campionilor. Victorie categorică în fața lui Frances Tiafoe

Carlos ALcaraz, numărul 3 mondial, s-a impus cu 6-2, 6-2 și conduce acum cu 3-1 în întâlnirile directe cu Tiafoe, în seria Lexus ATP Head2Head, potrivit ATP Tour.

Alcaraz participă pentru a patra oară la Turneul Campionilor. Cel mai bun rezultat al său a fost obținut în 2025, când a ajuns în finală, dar a pierdut în fața lui Jannik Sinner.

La un an distanță, spaniolul în vârstă de 23 de ani ajunge la Torino într-o formă foarte bună, după ce a câștigat consecutiv turneele de la Viena și Paris.

Carlos Alcaraz îi va mai întâlni în faza grupelor pe Daniil Medvedev și Flavio Cobolli. Spaniolul urmărește să câștige al 30-lea titlu al carierei și al șaselea din acest sezon.

Jucătorul a lipsit patru luni în acest an din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, însă a revenit în circuit la US Open, în august, și a câștigat 20 dintre cele 22 de meciuri disputate de atunci.