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Carlos Alcaraz începe în forță Turneul Campionilor. Victorie categorică în fața lui Frances Tiafoe

Carlos Alcaraz a debutat cu o victorie categorică la Turneul Campionilor de la Torino. Spaniolul l-a învins luni pe americanul Frances Tiafoe, în două seturi, în primul meci din Grupa Ivan Lendl.
Carlos Alcaraz începe în forță Turneul Campionilor. Victorie categorică în fața lui Frances Tiafoe
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
16 nov. 2026, 16:45, Sport
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Carlos ALcaraz, numărul 3 mondial, s-a impus cu 6-2, 6-2 și conduce acum cu 3-1 în întâlnirile directe cu Tiafoe, în seria Lexus ATP Head2Head, potrivit ATP Tour.

Alcaraz participă pentru a patra oară la Turneul Campionilor. Cel mai bun rezultat al său a fost obținut în 2025, când a ajuns în finală, dar a pierdut în fața lui Jannik Sinner.

La un an distanță, spaniolul în vârstă de 23 de ani ajunge la Torino într-o formă foarte bună, după ce a câștigat consecutiv turneele de la Viena și Paris.

Carlos Alcaraz îi va mai întâlni în faza grupelor pe Daniil Medvedev și Flavio Cobolli. Spaniolul urmărește să câștige al 30-lea titlu al carierei și al șaselea din acest sezon.

Jucătorul a lipsit patru luni în acest an din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, însă a revenit în circuit la US Open, în august, și a câștigat 20 dintre cele 22 de meciuri disputate de atunci.

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