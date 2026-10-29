Pentru o agricultură mai sigură și mai competitivă

Până pe 1 noiembrie, specialiștii SGS România îi așteaptă pe fermieri, producători și procesatori la INDAGRA 2026, la ROMEXPO, pentru discuții aplicate despre cum poate fi verificată calitatea produselor, cum pot fi identificate din timp riscurile și cum pot fi îndeplinite cerințele tot mai exigente ale pieței.

SGS, lider mondial în testare, inspecție și certificare, aduce la târg expertiza pe care o pune zilnic la dispoziția companiilor din lanțul agroalimentar. Discuțiile pornesc de la nevoile fiecărui vizitator – de la recoltă și verificarea materiilor prime până la depozitare, procesare și comercializare. Pentru un fermier, o analiză de laborator înseamnă să știe exact ce livrează. Testarea cerealelor și a altor produse agricole oferă date clare despre calitatea și caracteristicile fiecărui lot și poate semnala prezența unor contaminanți, înainte ca aceștia să devină o problemă în relația cu cumpărătorii.

„Prin testare, fermierul află exact ce are în depozit, poate depista din timp eventualele neconformități și poate negocia de pe o poziție mai solidă. Traderii cer astăzi tot mai multe garanții, iar o verificare independentă reduce riscurile pentru ambele părți și construiește încredere între parteneri”, a afirmat Claudiu Iancu, Agri Manager, SGS România.

„Siguranța unui aliment se demonstrează prin analize. Ele arată ce se află cu adevărat într-un produs, de la valorile nutriționale și parametrii de calitate până la contaminanți precum micotoxinele, reziduurile de pesticide sau metalele grele. Pentru fermieri, producători și mai ales procesatori, aceste rezultate înseamnă posibilitatea de a interveni din timp, de a livra loturi conforme și de a răspunde proactiv cerințelor tot mai stricte ale cumpărătorilor”, declară Tudor Suciu, Business Manager Health & Nutrition, SGS România.

Al doua temă majoră abordată cu vizitatorii standului este standardizarea. Pentru multe companii din agricultură și industria alimentară, predictibilitatea și managementul riscurilor începe cu identificarea standardelor potrivite propriei activități.

„Standardele oferă un limbaj comun pentru calitate și conformitate. Pentru o companie din sectorul agroalimentar, a ști ce standarde i se aplică și a le integra în activitatea de zi cu zi înseamnă procese mai eficiente și parteneri mai încrezători. La INDAGRA ascultăm mai întâi provocările cu care se confruntă profesioniștii și abia apoi discutăm cum îi pot sprijini aceste instrumente, concret, în activitatea lor”, declară Raluca Florea, Business Manager, coordonator al departamentului Business Assurance, SGS România.

Pentru echipa SGS, INDAGRA este, înainte de toate, un spațiu al dialogului direct. Vizitatorii se pot întâlni cu specialiștii SGS la standul C22– Pavilion B1, ROMEXPO București, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2026. Mai multe informații sunt disponibile pe www.indagra.ro.

Despre SGS

SGS este lider mondial în domeniul serviciilor de Testare, Inspecție și Certificare. Gestionăm o rețea de peste 2.500 de laboratoare și facilități comerciale în 115 țări, susținută de o echipă de peste 100.000 de profesioniști dedicați. Cu o tradiție de peste 145 de ani în excelența serviciilor, combinăm precizia și acuratețea caracteristice companiilor elvețiene, pentru a ajuta organizațiile să atingă cele mai înalte standarde de calitate, conformitate și sustenabilitate.

Promisiunea brandului – when you need to be sure – ne subliniază angajamentul față de încredere, integritate și fiabilitate, ceea ce permite afacerilor să prospere în siguranță. Suntem mândri să ne oferim serviciile de specialitate sub brandul SGS și printr-un portofoliu de mărci specializate de încredere, printre care Applied Technical Services, Brightsight, Bluesign și Nutrasource.

SGS este cotată la Bursa Elvețiană SIX sub simbolul SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN SW).