FRF susține candidatura lui Aleksander Čeferin pentru un nou mandat la conducerea UEFA. Ce spune Răzvan Burleanu

Aleksander Čeferin și-a anunțat oficial candidatura joi, 8 octombrie, în cadrul UEFA Top Executive Meeting, desfășurat la Berlin. La reuniune participă președinții și secretarii generali ai federațiilor europene, alături de reprezentanții UEFA, pentru a discuta direcțiile strategice ale fotbalului european.

Potrivit unui comunicat al FRF, federația a decis încă din luna mai să susțină un nou mandat al lui Čeferin, printr-un vot unanim al Comitetului Executiv al FRF.

Ce a declarat Burleanu

Prezent la reuniunea de la Berlin, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că actualul lider al UEFA a reușit să mențină unitatea fotbalului european în perioade dificile.

„Aleksander Čeferin a reușit să construiască consens și unitate în contexte dificile pentru fotbalul european și internațional, proiectând o dezvoltare sustenabilă la nivelul UEFA care astăzi este un element de referință în guvernanța sportivă”, a declarat Burleanu.

„Susținerea FRF pentru Președintele UEFA este un vot de încredere firesc pentru un lider care a demonstrat că poate proteja valorile fundamentale ale fotbalului și că poate întări încrederea într-un viitor mai bun pentru acest sport”, a adăugat acesta.

Alegerile vor avea loc în cadrul Congresului UEFA din 22 aprilie 2027, găzduit la Astana, în Kazahstan.