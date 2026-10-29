Securitatea la Marea Neagră, discutată de premierul Luca Niculescu cu șeful NATO

Premierul Luca Niculescu spune, pe rețeaua X, că discuția cu Mark Rutte a fost „substanțială”.

Cei doi au vorbit despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și despre amenințările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliații NATO pe flancul estic.

Escaladarea tensiunilor din regiune impune o vigilență sporită din partea aliaților și un răspuns ferm și coordonat, consideră șeful Guvernului.

„Le-am mulțumit secretarului general și aliaților noștri din NATO pentru atenția constantă acordată securității din Marea Neagră, inclusiv pentru capacitățile suplimentare de supraveghere și recunoaștere pentru această regiune, anunțate recent”, a transmis premierul Luca Niculescu.

Discuția a avut loc în contextul unei serii de incidente grave în Marea Neagră: pe 23 octombrie, o navă s-a scufundat după ce ar fi fost lovită de o dronă, la aproximativ 13 mile marine de Constanța, iar pe 28 octombrie, o altă navă care îndrepta spre Constanța a fost lovită de drone maritime în largul Bulgariei și s-a scufundat.