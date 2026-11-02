CashClub: tranzacțiile cresc cu peste 30% în noiembrie. Cinci obiceiuri care le aduc cumpărătorilor mai mulți bani înapoi de Black Friday

CashClub.ro, platforma de cashback și cumpărături inteligente, intră în sezonul Black Friday 2026 cu o analiză a comportamentului de cumpărare al utilizatorilor săi. Potrivit datelor platformei, în noiembrie numărul tranzacțiilor crește cu peste 30% față de media lunară, iar în ziua de Black Friday volumul depășește dublul unei zile obișnuite. Analiza identifică cinci obiceiuri comune utilizatorilor care recuperează cele mai mari sume din cumpărăturile de sezon.

Pentru acest sezon, CashClub derulează cea mai amplă campanie de Black Friday de până acum, cu 52 de magazine participante.Astfel, în perioada 30 octombrie – 15 noiembrie, utilizatorii au acces la cashback majorat, coduri exclusive și vouchere cu cashback crescut, iar o parte din oferte rămân active până la campaniile de Black Friday de la finalul lunii. Cele mai mari procente ajung la 15%, la Curtea Veche, Editura Gama și ManukaShop, iar oferta acoperă categorii de la fashion (Sinsay, Answear, Lounge by Zalando) și farma (Dr. Max, Vegis) la carte (Cărturești, Litera), tech (Dyson, iHunt) și abonamente (SkyShowtime). Toate ofertele vor fi centralizate pe cashclub.ro/blackfriday.

“Noiembrie este luna în care obiceiurile de cumpărare ale românilor devin mai vizibile ca oricând. Utilizatorii care acumulează cele mai mari sume din cashback urmează un tipar constant: își planifică achizițiile, compară prețurile și verifică beneficiile disponibile înainte de fiecare comandă. Mai important, nu aplică aceste principii doar de Black Friday, ci le transformă în obiceiuri inteligente de cumpărare, pe care le păstrează pe tot parcursul anului. Pentru noi, Black Friday este și un indicator al modului în care românii devin tot mai atenți la valoarea reală a cumpărăturilor și învață să economisească prin alegeri mai bine informate”, a declarat Alexandru Foaie, CEO CashClub.

Smart Habits de Black Friday: 5 obiceiuri care îți lasă mai mulți bani în buzunar

Lista făcută din timp. Cumpărătorii care câștigă cel mai mult de Black Friday își stabilesc lista de produse înainte de debutul campaniilor și le urmăresc prețul din timp. Astfel, în noiembrie recunosc rapid reducerile reale și își concentrează bugetul pe achizițiile planificate. Compararea ofertelor înainte de comandă. De Black Friday, același produs apare la prețuri diferite de la un magazin la altul și chiar de la o zi la alta. Cumpărătorii atenți verifică două-trei oferte înainte de comandă și aleg varianta cea mai avantajoasă, cu preț, transport și condiții de retur la un loc. Stocurile pentru consumul recurent. Farma este prima categorie ca volum pe CashClub, urmată de categoria cărți și fashion. De Black Friday, utilizatorii își fac stocuri pentru produsele folosite zilnic, de la vitamine și suplimente la produse de îngrijire, cumpărate o singură dată, la cel mai bun moment al anului. Cadourile de Crăciun cumpărate din noiembrie. Pentru mulți cumpărători, Black Friday a devenit startul sezonului de cadouri. Cartea, a doua categorie ca volum pe CashClub, este și unul dintre cele mai sigure cadouri de sărbători, iar cumpărată în noiembrie ajunge la timp, fără presiunea ultimelor zile din decembrie. În campania din acest an, editurile Curtea Veche și Gama oferă 15% cashback, iar Cărturești 8%. Fiecare comandă începută din platforma de cashback. Pentru utilizatorii CashClub, inițierea comenzilor din platformă a devenit un pas standard înaintea oricărei achiziții online. Astfel, o parte din valoarea fiecărei comenzi revine utilizatorului și poate fi retrasă direct în contul bancar. Aplicat constant, de la cadourile de sezon la consumul curent, acest obicei generează un câștig cumulat pe parcursul întregului an: de la lansare, CashClub a plătit utilizatorilor peste 1,25 milioane de lei.

Despre CashClub

CashClub.ro este o platformă românească de cashback, coduri de reducere și comparare de prețuri. Utilizatorii primesc înapoi o parte din valoarea cumpărăturilor online făcute la [număr] magazine partenere, iar cashback-ul se retrage direct în contul bancar. De la lansare, platforma a plătit utilizatorilor peste 1,25 milioane de lei.