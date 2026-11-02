CashClub: tranzacțiile cresc cu peste 30% în noiembrie. Cinci obiceiuri care le aduc cumpărătorilor mai mulți bani înapoi de Black Friday

CashClub.ro, platforma de cashback și cumpărături inteligente, intră în sezonul Black Friday 2026 cu o analiză a comportamentului de cumpărare al utilizatorilor săi. Potrivit datelor platformei, în noiembrie numărul tranzacțiilor crește cu peste 30% față de media lunară, iar în ziua de Black Friday volumul depășește dublul unei zile obișnuite. Analiza identifică cinci obiceiuri comune utilizatorilor care recuperează cele mai mari sume din cumpărăturile de sezon.
Pentru acest sezon, CashClub derulează cea mai amplă campanie de Black Friday de până acum, cu 52 de magazine participante.Astfel, în perioada 30 octombrie – 15 noiembrie, utilizatorii au acces la cashback majorat, coduri exclusive și vouchere cu cashback crescut, iar o parte din oferte rămân active până la campaniile de Black Friday de la finalul lunii. Cele mai mari procente ajung la 15%, la Curtea Veche, Editura Gama și ManukaShop, iar oferta acoperă categorii de la fashion (Sinsay, Answear, Lounge by Zalando) și farma (Dr. Max, Vegis) la carte (Cărturești, Litera), tech (Dyson, iHunt) și abonamente (SkyShowtime). Toate ofertele vor fi centralizate pe cashclub.ro/blackfriday.
“Noiembrie este luna în care obiceiurile de cumpărare ale românilor devin mai vizibile ca oricând. Utilizatorii care acumulează cele mai mari sume din cashback urmează un tipar constant: își planifică achizițiile, compară prețurile și verifică beneficiile disponibile înainte de fiecare comandă. Mai important, nu aplică aceste principii doar de Black Friday, ci le transformă în obiceiuri inteligente de cumpărare, pe care le păstrează pe tot parcursul anului. Pentru noi, Black Friday este și un indicator al modului în care românii devin tot mai atenți la valoarea reală a cumpărăturilor și învață să economisească prin alegeri mai bine informate”, a declarat Alexandru Foaie, CEO CashClub.
Smart Habits de Black Friday: 5 obiceiuri care îți lasă mai mulți bani în buzunar
Despre CashClub
CashClub.ro este o platformă românească de cashback, coduri de reducere și comparare de prețuri. Utilizatorii primesc înapoi o parte din valoarea cumpărăturilor online făcute la [număr] magazine partenere, iar cashback-ul se retrage direct în contul bancar. De la lansare, platforma a plătit utilizatorilor peste 1,25 milioane de lei.