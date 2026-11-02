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Din feed, direct la mall: experiențele live alături de comunitățile de fani, noul motor al retailului

Din feed, direct la mall: experiențele live alături de comunitățile de fani, noul motor al retailului
Mediafax
02 nov. 2026, 15:47, Comunicate
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Mega Mall a găzduit, pe 10 și 11 octombrie 2026, cea de-a doua ediție Ani-K Mania, prima convenție dedicată anime-ului și K-pop-ului organizată într-un centru comercial din România, cu implicarea a peste 15 branduri partenere. Mai mult decât un eveniment, Ani-K Mania a transformat Mega Mall într-un punct de întâlnire între comunități, branduri și retail, consolidând poziționarea centrului ca destinație pentru experiențe culturale relevante pentru noile generații. Rezultatele confirmă direcția pe care Mega Mall o urmează în ultimii ani: evenimente construite în jurul comunităților, care le oferă vizitatorilor un motiv în plus să vină la mall, dincolo de cumpărături.

De la vizită la experiență

Rolul centrelor comerciale se schimbă. Pe lângă magazine și restaurante, vizitatorii caută tot mai des experiențe pe care nu le pot avea online. Mega Mall și Ani-K Mania răspund acestei nevoi printr-un format care pornește de la comunități deja existente, cele de anime, cosplay și K-pop, foarte active în mediul online, și le pune la dispoziție un spațiu fizic în care să se întâlnească. Ani-K Mania a fost creat pentru a conecta Mega Mall cu comunitățile în plină expansiune de anime, cosplay și K-pop din România, printr-un eveniment autentic, construit alături de creatori și reprezentanți relevanți ai comunității.

În cea de-a doua ediție, Ani-K Mania a transformat două niveluri ale Mega Mall într-un univers vibrant al culturii pop asiatice, cu competiții, workshopuri, gaming, activări interactive, zone de cosplay și K-pop, photo corners, colțuri de desen și apreciatul Artists’ Alley, dedicat creatorilor și ilustratorilor locali.

Programul s-a întins pe două zile și două niveluri ale mall-ului. Prima zi a fost dedicată cosplay-ului, iar a doua K-pop-ului. La etajul 2, în zona Cinema City, s-au desfășurat concursurile de cosplay și K-pop, sesiunile de trivia, Random Play Dance, showcase-urile și activitățile de pe scenă.

Experiența a fost completată de invitați internaționali precum Thames (Thailanda) și Y (Choi Sungyoon, Coreea de Sud), fost membru Golden Child, care le-au oferit fanilor români experiențe greu accesibile pe plan local.

Modelul combină accesul gratuit la programul principal, care atrage un public larg, cu experiențe premium cu locuri limitate: workshopul de dans susținut de Y (Choi Sungyoon) și L&DS Fan Experience. Biletele s-au epuizat în doar o săptămână de la anunț. Workshopul a avut ca partener Worldclass, unul dintre chiriașii Mega Mall, care dispune de o sală de dans recent renovată și care este alături de mall la fiecare eveniment construit de mall pentru comunitățile pasionate de dans și de alte forme de artă.

Ediția a doua, în cifre

Cea de-a doua ediție Ani-K Mania a adus la Mega Mall peste 18.000 de participanți în cele două zile, față de peste 14.000 la prima ediție, de anul trecut, iar traficul din mall a înregistrat o creștere de două cifre față de un weekend obișnuit.

Interesul s-a văzut în fiecare zonă a programului: peste 1.000 de fani au participat la sesiunile de Meet & Greet, peste 180 au luat parte la cele două experiențe organizate la Cinema City alături de invitații internaționali, iar workshopul de dans a reunit peste 60 de participanți. Parada și concursul de cosplay au adunat peste 120 de participanți, care și-au construit și pregătit singuri costumele, cu multă creativitate. Citeşte comunicatul integral AICI

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