Achiziția unui automobil premium rulat poate fi o alternativă atractivă pentru cei care își doresc performanță, confort și tehnologie, fără a opta neapărat pentru un model nou. Dincolo de design, motorizare sau dotări, există însă câteva aspecte care pot face diferența pe termen lung: istoricul vehiculului, starea tehnică, kilometrajul real și garanția oferită la achiziție.

Într-o piață în care oferta de automobile rulate este diversificată, programele de certificare dezvoltate de producători reprezintă un criteriu suplimentar de selecție. Un astfel de exemplu este BMW Premium Selection, program dedicat automobilelor BMW rulate care îndeplinesc o serie de standarde de calitate stabilite de producător.

Ce presupune certificarea unui BMW rulat

Nu orice automobil BMW rulat poate fi inclus automat în programul BMW Premium Selection. Pentru a deveni eligibil, un vehicul trebuie să îndeplinească anumite criterii și să treacă printr-un proces riguros de verificare tehnică.

Inspecția este realizată de specialiști autorizați BMW și include evaluarea componentelor mecanice, a sistemelor electrice, a elementelor de siguranță și a stării generale a automobilului. Verificările sunt efectuate inclusiv cu ajutorul echipamentelor de diagnosticare dedicate mărcii.

Acest proces urmărește identificarea eventualelor probleme tehnice înainte ca automobilul să fie pus la dispoziția viitorului proprietar, oferind un nivel suplimentar de predictibilitate în ceea ce privește starea vehiculului.

Istoricul și kilometrajul, două criterii esențiale

Unul dintre cele mai importante aspecte în evaluarea unui automobil rulat este transparența informațiilor privind utilizarea și întreținerea acestuia.

În cazul automobilelor incluse în programul BMW Premium Selection, sunt verificate informațiile privind kilometrajul și istoricul documentat al intervențiilor efectuate în rețeaua autorizată BMW.

Aceste date îi permit cumpărătorului să înțeleagă mai bine parcursul automobilului și să ia o decizie bazată pe informații concrete, nu exclusiv pe aspectul exterior sau pe caracteristicile prezentate în anunțul de vânzare.

În special în segmentul premium, unde tehnologia și complexitatea sistemelor sunt ridicate, o documentație clară privind istoricul vehiculului poate avea o importanță semnificativă.

Garanția poate face diferența după achiziție

Dincolo de verificările efectuate înainte de vânzare, un alt aspect relevant este protecția de care beneficiază proprietarul ulterior.

Programul BMW Premium Selection include o garanție de până la 24 de luni, cu valabilitate la nivel european, în condițiile prevăzute de program. Pentru anumite automobile pot fi incluse și lucrări de întreținere pentru o perioadă de până la 6 luni sau 10.000 de kilometri, conform indicațiilor producătorului.

Astfel de beneficii pot contribui la reducerea incertitudinilor asociate achiziției unui automobil rulat și la o mai bună planificare a costurilor de utilizare.

Cum alegi un automobil premium rulat

Specialiștii recomandă ca, înainte de achiziție, cumpărătorii să analizeze nu doar prețul și dotările, ci și proveniența automobilului, documentația disponibilă, verificările tehnice și condițiile de garanție.

În România, automobilele BMW rulate eligibile pentru programul BMW Premium Selection se regăsesc și în oferta Bavaria Used, unde modelele sunt selectate și pregătite înainte de livrare, iar informațiile despre fiecare vehicul sunt disponibile în fișele individuale de prezentare.

În final, alegerea unui automobil rulat nu ar trebui să se rezume doar la comparația dintre modele și prețuri. Transparența istoricului, verificările tehnice și garanția sunt elemente care pot contribui la o experiență de utilizare mai predictibilă și la o decizie de achiziție mai bine fundamentată.