North Bucharest Investments rambursează anticipat peste 1 milion de euro către investitori, prin Stock.estate | Trei runde de finanțare închise înainte de scadență

North Bucharest Investments (NBI) a rambursat anticipat peste 1 milion de euro către investitorii platformei Stock.estate, reprezentând principalul aferent a trei runde de finanțare. Rambursările au fost realizate cu aproximativ o lună înainte de scadențele contractuale, împreună cu dobânzile calculate pentru perioada efectivă de investiție. Operațiunea consolidează parteneriatul dintre cele două companii și evidențiază rolul tot mai important al real estate crowdfundingului în finanțarea sectorului imobiliar.

North Bucharest Investments, companie de consultanță și intermediere imobiliară, anunță finalizarea anticipată a trei runde de finanțare derulate prin Stock.estate, platformă europeană de real estate crowdfunding.

Valoarea cumulată a principalului rambursat depășește 1 milion de euro, la care se adaugă dobânzile aferente perioadei efective de finanțare. Cele trei rambursări au fost efectuate cu aproximativ o lună înainte de scadențele contractuale.

Operațiunea reprezintă un nou reper în colaborarea dintre NBI și Stock.estate, într-un context în care accesul la capital, istoricul rambursărilor și capacitatea de respectare a angajamentelor financiare devin factori esențiali pentru consolidarea încrederii investitorilor.

„Capitalul atras susține creșterea, dar capitalul rambursat construiește încrederea. Pentru NBI, închiderea anticipată a trei runde de finanțare, în valoare de peste un milion de euro, reflectă responsabilitatea cu care gestionăm relația cu investitorii și disciplina financiară pe care ne construim dezvoltarea. Ne concentrăm pe un model de business scalabil, parteneriate solide și acces la capital care să susțină următoarea etapă de creștere”, declară Vlad Musteață, Founder & CEO, North Bucharest Investments.

Stock.estate se apropie de pragul de 15 milioane de euro în capital investit

Parteneriatul cu NBI se dezvoltă într-un moment de creștere accelerată pentru Stock.estate, platformă europeană specializată în finanțarea participativă a proiectelor imobiliare.

La 21 octombrie 2026, Stock.estate raporta un volum de aproximativ 14,6 milioane de euro capital investit, apropiindu-se de pragul de 15 milioane de euro. Platforma înregistra peste 17.400 de utilizatori și 105 campanii finanțate, în timp ce valoarea principalului rambursat ajunsese la aproximativ 6 milioane de euro, iar dobânzile plătite investitorilor depășeau 913.000 de euro.

Evoluția reflectă dezvoltarea unui segment investițional care conectează capitalul privat cu nevoile de finanțare ale companiilor imobiliare, oferind o alternativă complementară creditării bancare tradiționale.

Real estate crowdfundingul permite investitorilor să participe la finanțarea unor proiecte și operațiuni imobiliare fără a achiziționa direct proprietăți, în condițiile și cu riscurile specifice fiecărei campanii.

„Viitorul finanțării imobiliare nu va depinde exclusiv de capitalul bancar. Real estate crowdfundingul deschide accesul către o bază mai largă de investitori și oferă companiilor o sursă complementară de finanțare, cu potențial real de scalare. Însă maturitatea acestui model nu se măsoară doar în milioane de euro atrase, ci mai ales în capital rambursat și încredere reconfirmată. Cele trei runde închise anticipat de NBI demonstrează importanța disciplinei financiare într-un parteneriat investițional. Capitalul returnat poate intra într-un nou ciclu de investiții, iar acest mecanism poate susține dezvoltarea unei piețe mai dinamice și mai accesibile. Obiectivul nostru este să transformăm real estate crowdfundingul într-un instrument relevant și recurent de finanțare a sectorului imobiliar”, declară Vicențiu Vlad, CEO Stock.estate.

Într-un sector în care accesul rapid la capital poate influența ritmul dezvoltării și capacitatea companiilor de a valorifica oportunitățile comerciale, finanțările alternative capătă o relevanță tot mai mare. Pentru investitori, rambursarea anticipată a principalului poate permite realocarea mai rapidă a capitalului către alte oportunități, reducând perioada în care fondurile rămân neinvestite.

Reinvestirea principalului și a dobânzilor obținute poate contribui la dezvoltarea unor cicluri investiționale succesive, în funcție de oportunitățile disponibile și de profilul de risc al fiecărui investitor. În același timp, aceste instrumente implică riscuri specifice, inclusiv posibilitatea pierderii capitalului, iar performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare.

Din perspectiva companiilor care accesează finanțări prin crowdfunding, istoricul rambursărilor reprezintă un element important în construirea credibilității financiare și în pregătirea unor noi runde de atragere a capitalului.

Parteneriatul dintre North Bucharest Investments și Stock.estate ilustrează modul în care capitalul privat poate susține operațiuni imobiliare concrete, într-un model bazat pe acces la finanțare, transparență și respectarea angajamentelor contractuale.

North Bucharest Investments continuă strategia de dezvoltare și consolidare regională

North Bucharest Investments colaborează cu peste 80 de dezvoltatori și gestionează un portofoliu de peste 100 de proiecte rezidențiale, aproximativ 40% fiind reprezentate în regim de exclusivitate. Strategia NBI urmărește diversificarea portofoliului, extinderea parteneriatelor comerciale și financiare și consolidarea operațiunilor la nivel regional.

În acest context, colaborarea cu Stock.estate reprezintă o componentă a strategiei de diversificare a accesului la capital și creează premise pentru dezvoltarea unor noi oportunități investiționale.

Prin rambursarea anticipată a celor trei runde de finanțare, North Bucharest Investments și Stock.estate marchează un rezultat concret al colaborării și consolidează premisele continuării parteneriatului, într-o piață în care încrederea, predictibilitatea și performanța financiară devin criterii esențiale pentru atragerea capitalului.