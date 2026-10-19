Astorium Nest intră în portofoliul North Bucharest Investments, ca parte a strategiei de diversificare a portofoliului

Amplasat în sectorul 3 al capitalei, proiectul include apartamente cu una, două și trei camere, distribuite în două corpuri rezidențiale, cu regim de înălțime parter și trei etaje. Dezvoltarea se adresează în principal cumpărătorilor finali, într-o piață în care deciziile de achiziție sunt tot mai mult influențate de preț, compartimentare, accesibilitate și calitatea locuirii.

Extinderea colaborării cu Astorium vine într-un moment în care North Bucharest Investments își adaptează strategia comercială la modificarea profilului cumpărătorilor. Potrivit lui Vlad Musteață, aproximativ 70–80% din cererea actuală este generată de clienți care achiziționează pentru locuire proprie, ceea ce determină o orientare mai pronunțată către proiecte cu prețuri competitive, configurații variate și facilități adaptate nevoilor de locuire.

„Piața rezidențială intră într-o etapă în care diferența nu o mai face exclusiv volumul de dezvoltare, ci capacitatea de a răspunde cererii reale. Vedem o pondere tot mai mare a cumpărătorilor finali, iar acest lucru ne determină să diversificăm atât portofoliul, cât și parteneriatele cu dezvoltatorii. Astorium Nest este parte din această strategie. Pentru noi, următoarea etapă de creștere înseamnă scalare, acoperirea mai multor segmente rezidențiale și consolidarea capacității de distribuție”, declară Vlad Musteață, Founder & CEO North Bucharest Investments.

North Bucharest Investments colaborează în prezent cu peste 80 de dezvoltatori și are în portofoliu peste 100 de proiecte rezidențiale, aproximativ 40% fiind reprezentate în regim de exclusivitate.

Astorium Nest completează portofoliul dezvoltatorului Astorium, care include proiectele Astorium Life, Astorium Garden și Astorium Boutique. Noul ansamblu cuprinde 55 de apartamente, distribuite în două corpuri rezidențiale, T2 și T3, cu regim de înălțime parter și trei etaje.

Conceptul rezidențial pune accent pe compartimentări funcționale, intimitate și integrarea spațiilor verzi. Apartamentele situate la parter beneficiază de grădini private, iar ansamblul dispune de spații verzi comune, destinate rezidenților.

Amplasarea în zona Theodor Pallady oferă acces către infrastructura comercială, educațională și medicală din estul capitalei. Proiectul se află în proximitatea stațiilor de metrou Anghel Saligny și Nicolae Teclu, precum și a centrelor comerciale Auchan Pallady și IKEA, a unităților de învățământ și a serviciilor medicale.

Prin dimensiunea proiectului, diversitatea configurațiilor și integrarea spațiilor exterioare private, Astorium Nest se adresează atât cumpărătorilor aflați la prima achiziție, cât și familiilor interesate de locuințe noi într-o zonă rezidențială în dezvoltare.

„Astorium Nest reflectă foarte bine direcția în care dezvoltăm brandul Astorium: proiecte rezidențiale atent dimensionate, în care calitatea construcției, funcționalitatea și confortul locatarilor sunt prioritare. Ne-am dorit să oferim mai mult decât apartamente noi, să creăm un mediu rezidențial în care oamenii să regăsească intimitate, spații verzi și un standard ridicat de locuire. Cele 55 de apartamente au fost gândite pentru nevoile reale ale cumpărătorilor, iar Astorium Nest continuă angajamentul nostru de a livra proiecte competitive, cu valoare pe termen lung. Parteneriatul cu North Bucharest Investments susține poziționarea comercială a proiectului și accesul către o bază extinsă de cumpărători”, declară Ulas Dilmac, proprietarul Astorium .

Includerea Astorium Nest reprezintă o continuare a colaborării dintre North Bucharest Investments și Astorium, într-un context în care dezvoltatorii imobiliari acordă o importanță tot mai mare strategiilor de vânzare, accesului la cumpărători și predictibilității procesului comercial.

Pentru NBI, extinderea portofoliului dincolo de zonele tradiționale de activitate din nordul Capitalei reprezintă o direcție de dezvoltare, susținută de creșterea rețelei de consultanți și de consolidarea parteneriatelor cu dezvoltatorii.

North Bucharest Investments este o companie de referință pe piața de consultanță și intermediere imobiliară, cu operațiuni regionale și o strategie de dezvoltare orientată către scalare regională. Compania colaborează cu peste 80 de dezvoltatori, gestionează un portofoliu de peste 100 de proiecte rezidențiale și reunește o rețea de peste 200 de consultanți și colaboratori. Prin expertiză comercială, tehnologie și parteneriate strategice, NBI își consolidează poziționarea ca partener de business pentru dezvoltatori și investitori, conectând oportunitățile imobiliare cu cererea reală din piață.

Astorium este un dezvoltator imobiliar fondat în 2017, cu activitate în segmentele rezidențial, comercial și logistic, orientat către dezvoltarea de proiecte moderne și sustenabile. Cu un portofoliu care include Astorium Life, Astorium Garden, Astorium Boutique și Astorium Nest, compania își consolidează prezența pe piața imobiliară din București prin investiții în calitatea construcției, funcționalitatea spațiilor și dezvoltarea unor comunități rezidențiale adaptate cerințelor actuale de locuire.