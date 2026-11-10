Ilfov: 1.000 de părinți, vizați de un program de educație financiară pe trei ani

ISJ Ilfov și CAR RESTART BPT au lansat „Viitorul începe de acasă”, un parteneriat pe trei ani care vizează 40 de școli și aproximativ 1.000 de părinți. După ateliere, aplicarea cunoștințelor va fi urmărită prin două etape de monitorizare, la circa 30 și 90 de zile.

La 5 noiembrie 2026, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, a avut loc lansarea oficială a proiectului „Viitorul începe de acasă” – program de educație financiară pentru familie. Inițiativa este realizată în baza acordului de parteneriat încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și CAR RESTART BPT pentru perioada 2026–2029.

Prima ediție, desfășurată în anul școlar 2026–2027, își propune implicarea a minimum 10 școli și a 300 de părinți. Până la finalul celor trei ediții, obiectivul cumulativ este extinderea la 40 de școli și aproximativ 1.000 de părinți.

Programul se adresează direct părinților, pornind de la ideea că educația financiară a copiilor este influențată de exemplele, alegerile și obiceiurile întâlnite acasă. Prin activități practice, părinții sunt sprijiniți să discute cu copiii despre bani, economisire, planificarea cheltuielilor și decizii responsabile.

Dincolo de ateliere: schimbări urmărite în timp

O componentă inovatoare a proiectului o reprezintă continuitatea procesului educațional dincolo de activitățile desfășurate în cadrul atelierelor, prin încurajarea aplicării practice a cunoștințelor dobândite și monitorizarea, pe o perioadă extinsă, a schimbărilor de comportament financiar ale părinților participanți.

Astfel, după ateliere, părinții vor avea ocazia să exerseze în viața de zi cu zi deprinderile discutate, inclusiv împreună cu copiii. Cele două etape de monitorizare, la aproximativ 30 și 90 de zile, urmăresc să identifice progresele și dificultățile întâmpinate, iar rezultatele vor fi folosite pentru evaluarea și îmbunătățirea edițiilor următoare.

„Educația copiilor nu se încheie la poarta școlii. Părinții au un rol esențial în formarea deprinderilor care îi vor însoți pe copii întreaga viață. Prin acest parteneriat ne propunem să întărim legătura dintre școală și părinți și să contribuim la pregătirea unor generații mai responsabile”, a declarat prof. Adriana Stoica, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Ilfov.

„Ne interesează nu doar ceea ce părinții învață la atelier, ci mai ales ceea ce reușesc să aplice și să transmită copiilor. Urmărirea progresului după încheierea activităților ne va ajuta să înțelegem ce funcționează, unde apar dificultăți și cum putem adapta programul la nevoile participanților”, a subliniat prof. dr. Cristina Petre-Ghiță, inspector școlar general adjunct.

„Una dintre cele mai valoroase moșteniri pe care părinții le pot lăsa copiilor este capacitatea de a lua decizii financiare responsabile. Pentru CAR RESTART BPT, proiectul este o investiție socială pe termen lung. Ne dorim ca, peste trei ani, să putem vorbi nu doar despre numărul participanților, ci și despre schimbările produse în comportamentele lor”, a declarat Daniel Stifter, președintele CAR RESTART BPT.

O investiție în comunitățile din Ilfov

Parteneriatul urmărește să încurajeze economisirea, să contribuie la prevenirea supraîndatorării și să reducă vulnerabilitățile financiare, în special acolo unde accesul la informație și sprijin educațional este mai limitat. În același timp, proiectul promovează dialogul dintre părinți și copii și colaborarea dintre școală și comunitate.

Experiența celor trei ediții va permite partenerilor să evalueze metodologia și să exploreze posibilitatea extinderii programului în alte comunități.

Despre parteneri

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov coordonează, monitorizează și evaluează activitățile educaționale din învățământul preuniversitar la nivelul județului Ilfov.

CAR RESTART BPT este o asociație de tip casă de ajutor reciproc, înființată la inițiativa unui grup de foști colegi din cadrul Bancpost, cu o solidă experiență în domeniul bancar și financiar. Pe lângă activitățile specifice de constituire a fondurilor sociale și acordare a împrumuturilor, organizația promovează constant educația financiară în rândul comunităților locale și al grupurilor vulnerabile, valorificând experiența profesională a fondatorilor în proiecte cu impact social și educațional.