Studiu: Școala pe care o urmează copilul poate influența dezvoltarea creierului

Un studiu coordonat de cercetători de la Stanford Graduate School of Education arată că elevii care frecventează școli cu performanțe mai bune prezintă, de la un an la altul, o dezvoltare mai accelerată a substanței albe din creier. Asocierea a fost observată chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul factori precum veniturile familiei, educația părinților și caracteristicile cartierului.

Cercetarea, publicată în revista „Developmental Cognitive Neuroscience”, a folosit date din două baze de date importante: studiul ABCD, unul dintre cele mai ample proiecte longitudinale privind dezvoltarea creierului și sănătatea copiilor din Statele Unite, și Stanford Education Data Archive, o bază națională privind performanța școlară.

Ce au descoperit cercetătorii

Copiii care au mers la școli cu rezultate peste medie au prezentat o dezvoltare accelerată a substanței albe. Aceasta reprezintă rețeaua de fibre nervoase care permite diferitelor regiuni ale creierului să comunice între ele.

Cercetătorii au identificat această asociere inclusiv într-o zonă a creierului strâns legată de abilitățile de citire. Analiza a urmărit și fracția de anizotropie, o măsurătoare obținută prin imagistică cerebrală care oferă indicii despre modul în care sunt organizate și mielinizate fibrele nervoase.

Mai mult, atunci când au analizat dezvoltarea globală a substanței albe, cercetătorii au constatat că elevii din școlile cu scoruri mai bune păreau, din punct de vedere al dezvoltării cerebrale, mai maturi decât ar fi indicat vârsta lor cronologică.

Efectul nu se explică doar prin veniturile familiei

Una dintre concluziile importante ale cercetării este că legătura dintre mediul școlar și dezvoltarea creierului a rămas vizibilă după ce cercetătorii au controlat mai mulți factori socio-economici.

Au fost luați în calcul venitul părinților, nivelul de educație al acestora, caracteristicile cartierului și nivelul conflictelor din familie. Potrivit autorilor, rezultatele sugerează că mediul educațional poate avea o contribuție proprie la dezvoltarea creierului copiilor.

Studiul nu înseamnă însă că un copil care învață într-o școală cu rezultate mai slabe va avea automat probleme de dezvoltare neurologică. Cercetarea este observațională și identifică o asociere, fără să demonstreze că performanța unei școli este, de una singură, cauza modificărilor observate în creier.

De ce contează mediul în care învață copilul

Cercetătorii subliniază că rezultatele oferă o nouă perspectivă asupra diferențelor dintre oportunitățile educaționale. Doi copii cu medii familiale similare, dar care ajung la școli diferite, pot prezenta diferențe măsurabile în ceea ce privește dezvoltarea substanței albe.

Autorii consideră că datele deschid calea pentru cercetări suplimentare privind mecanismele prin care mediul educațional poate fi asociat cu dezvoltarea cerebrală.

Pentru părinți, concluzia studiului este că școala reprezintă mai mult decât un loc în care copilul acumulează cunoștințe și obține note. Calitatea mediului educațional poate fi asociată și cu modul în care se dezvoltă, în timp, anumite structuri ale creierului. Cercetătorii avertizează însă că dezvoltarea cerebrală este influențată de numeroși factori, iar rezultatele nu trebuie interpretate ca o condamnare sau o garanție pentru copiii care frecventează un anumit tip de școală.