Cum se schimbă un obicei? Uneori, totul începe cu o alegere diferită. Pe 15 noiembrie, echipa glo™ din cadrul BAT a ajuns în județul Prahova pentru cea mai recentă acțiune de plantare din cadrul campaniei „Reciclăm & plantăm împreună”, alături de angajați BAT, parteneri ai brandului și voluntari. Noua acțiune completează un bilanț de aproximativ 50.000 de arbori plantați de la lansarea campaniei în România, în 2023, și peste 43.000 de dispozitive glo colectate până în prezent în vederea reciclării. Pornită de la ideea de a conecta colectarea dispozitivelor utilizate cu acțiuni concrete de plantare, campania a devenit o inițiativă construită în jurul oamenilor și al implicării, care încurajează consumatorii să privească diferit etapa de după utilizare a produselor. În final, gesturile individuale, repetate și multiplicate în timp, pot construi o amprentă valoroasă pentru comunitățile locale.

Din 2023, campania glo™ „Reciclăm & plantăm împreună” reunește membri ai echipei glo™, colegi din BAT Trading, BAT Investment – fabrica BAT din Ploiești și centrul Global Business Services al BAT din România, împreună cu alți voluntari, în jurul unei idei simple: alegerile individuale pot deveni acțiuni colective. Utilizatorii sunt invitați să returneze dispozitivele glo întrebuințate în punctele de colectare desemnate*, iar pentru fiecare dispozitiv eligibil returnat în cadrul campaniei este plantat un arbore. Astăzi, această idee înseamnă peste 43.000 de dispozitive glo™ colectate, aproximativ 50.000 de arbori plantați și circa 160 de voluntari implicați, care au contribuit la transformarea unei inițiative în plantații noi în comunități locale din Buzău, Călărași sau Prahova.

Angelo Palladino, Director de Marketing al Ariei Europa de Sud Est în cadrul BAT, a spus: ”Schimbarea se produce rareori printr-un gest de amploare. De cele mai multe ori, începe cu gesturi simple și alegeri care, repetate, devin obiceiuri. Aceasta este ideea din spatele campaniei «Reciclăm & plantăm împreună»: fiecare dispozitiv returnat reprezintă alegerea unui utilizator de a se implica, iar fiecare sesiune de plantare organizată de echipa glo™ ne arată ce putem realiza împreună. Pragul de 50.000 de arbori plantați și cele peste 43.000 de dispozitive colectate reprezintă o realizare importantă. Ne dorim să încurajăm participarea și să contribuim la transformarea acestei atitudini responsabile într-o parte firească a modului în care privim produsele după utilizare.”

Inițiativa se bazează pe un mecanism simplu: pentru fiecare dispozitiv glo eligibil returnat într-un punct de colectare desemnat*, este plantat un arbore. Campania „Reciclăm & plantăm împreună” își propune să transforme returnarea dispozitivelor utilizate într-un gest de normalitate, conectând o acțiune individuală cu o inițiativă concretă la nivelul comunității. Mecanismul campaniei contribuie la creșterea gradului de informare privind utilizarea și gestionarea responsabilă a dispozitivelor pe întregul lor ciclu de viață și le oferă utilizatorilor o modalitate practică de a contribui la acest proiect. Din 2021, BAT România derulează un program național de colectare a versiunilor anterioare de dispozitive glo™ și dezvoltă inițiative dedicate încurajării returnării acestora.

Campania „Reciclăm & plantăm împreună” face parte din abordarea mai amplă a BAT privind circularitatea în cadrul portofoliului de noi categorii de produse. Politica privind mediul a grupului BAT prevede aplicarea principiilor economiei circulare și utilizarea evaluărilor ciclului de viață al produselor (Life Cycle Assessments – LCA) pentru a fundamenta procesele de proiectare și dezvoltare. Strategia de circularitate a companiei acoperă întregul ciclu de viață al produselor, de la modul în care acestea sunt proiectate și fabricate până la utilizarea și gestionarea lor la finalul perioadei de folosire.

Această abordare include aplicarea principiilor de proiectare ecologică, colaborarea cu furnizorii pentru selectarea și utilizarea materialelor, informarea consumatorilor cu privire la utilizarea și eliminarea responsabilă a produselor, precum și dezvoltarea unor programe de preluare și reciclare în parteneriat cu operatorii specializați în gestionarea deșeurilor. În România, campania „Reciclăm și plantăm împreună” transpune componenta dedicată consumatorilor într-un mecanism simplu și accesibil, care încurajează returnarea dispozitivelor glo utilizate prin intermediul canalelor dedicate de colectare și contribuie la transformarea gestionării responsabile a acestora după utilizare într-un comportament tot mai familiar.

*Puncte de vânzare BAT, InMedio și Tabac Xpress

18+) glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță care creează dependență. Este destinat consumatorilor peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

Despre obiectivele BAT privind circularitatea

Circularitatea reprezintă un element important al transformării BAT către o lume cu produse care nu implică arderea tutunului – A Smokeless World. Ne propunem să integrăm principiile circularității încă din etapa de proiectare, în modul în care produsele noastre sunt dezvoltate și fabricate, precum și în gestionarea acestora la finalul ciclului de viață. Știința materialelor are un rol esențial în această tranziție, contribuind la reducerea utilizării materiilor prime virgine, la reducerea emisiilor și la dezvoltarea unor soluții inovatoare, cu un impact asupra mediului cât mai redus.

Strategia noastră de circularitate acoperă întregul ciclu de viață al produselor și este ghidată de principii de eco-design care urmăresc durabilitatea, utilizarea materialelor cu amprentă redusă de carbon și recuperarea materialelor la finalul ciclului de viață. Pe lângă provocările asociate deșeurilor provenite din filtrele produselor din tutun, recunoaștem și necesitatea gestionării corespunzătoare a deșeurilor generate de produsele fără fum. În contextul unei atenții tot mai mari acordate circularității de către consumatori și autoritățile de reglementare, vedem această abordare și ca pe o oportunitate de a genera eficiență pe termen lung, de a optimiza costurile, de a informa consumatorii și de a gestiona impactul asupra mediului asociat activității și produselor noastre.

Obiective pentru 2030

reducerea cu 50.000 de tone a cantității totale de materiale utilizate pentru produse;

100% dintre produsele și ambalajele din noile categorii lansate să integreze principii de eco-design;

100% dintre dispozitivele de vapat să fie prevăzute cu baterii detașabile;

100% dintre piețe să investească în programe de informare a consumatorilor cu privire la gestionarea responsabilă a noilor categorii de produse după utilizare.

Mai multe detalii sunt disponibile aici: https://www.bat.com/sustainability-and-esg/circularity