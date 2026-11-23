Metropolitan Life, una dintre cele mai importante companii globale care operează pe piața asigurărilor de viață din România, a încheiat primele nouă luni ale anului 2026 cu prime brute subscrise în valoare de 861,4 milioane de lei, în creștere cu 23,94% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea de aproape 24% față de primele nouă luni din 2025, când valoarea totală a primelor brute subscrise a fost de 695 de milioane de lei, reflectă interesul tot mai mare al românilor pentru soluțiile de protecție financiară și consolidarea poziției Metropolitan Life pe piața locală. Totodată, în primele nouă luni ale anului 2026, Metropolitan Life a plătit indemnizații brute în valoare totală de 242,6 milioane de lei, în creștere cu 17,23% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când valoarea acestora a fost de 207,0 milioane de lei.

Evoluția înregistrată continuă dinamica pozitivă a anului, după creșteri de 16,60% ale primelor brute subscrise în primul trimestru și de 22,39% în primul semestru, ritmul de creștere ajungând la 23,94% după primele nouă luni. Evoluția subscrierilor reflectă interesul în creștere pentru soluțiile de protecție financiară și economisire pe termen lung oferite de Metropolitan Life.

„Rezultatele din primele nouă luni ale anului confirmă tendința ascendentă pe care am înregistrat-o pe parcursul întregului an și ne arată că tot mai mulți români acordă importanța protecției financiare pe termen lung. Creșterea de aproape 24% a primelor brute subscrise reflectă atât încrederea clienților în soluțiile noastre, cât și relevanța acestora într-un context economic în continuă schimbare. Vom continua să investim în produse accesibile, servicii inovatoare și experiențe simple, care să îi ajute pe clienți să își protejeze viitorul financiar”, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

Rezultatele din primele nouă luni ale anului confirmă direcția strategică a Metropolitan Life de a dezvolta soluții de protecție, economisire și pensii private construite în jurul nevoilor reale ale clienților și oferite printr-o experiență tot mai simplă și digitalizată. Prezentă în România de peste 26 de ani, prin cele două canale de business de asigurări de viață și pensii private, compania oferă soluții de protecție, economisire și pensii private pentru milioane de români.

Despre Metropolitan Life

MetLife, Inc. (NYSE: MET), prin filialele și afiliații („MetLife”), este una dintre cele mai importante companii de servicii financiare din lume, oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a-și ajuta clienții individuali și instituționali să construiască un viitor mai încrezător. Fondată în 1868, MetLife are operațiuni în peste 40 de piețe la nivel global și deține poziții de lider în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații, vizitați www.metlife.com. În România, Metropolitan Life are peste 26 ani de activitate pe piața de asigurări de viață. Peste 4,3 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.