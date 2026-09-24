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Chirurgia robotică, opțiune modernă de tratament pentru cancerul de prostată (P)

Intervenția chirurgicală reprezintă una dintre principalele opțiuni de tratament pentru cancerul de prostată localizat, atunci când tumora se află strict în interiorul prostatei, dar și pentru cazurile atent selectate de cancer de prostată local avansat, când tumora a depășit capsula prostatei, ca parte a unei strategii care poate include și alte tipuri de tratamente, în funcție de recomandarea medicală.
Chirurgia robotică, opțiune modernă de tratament pentru cancerul de prostată (P)
Departamentul Sănătate
24 sept. 2026, 09:00, Publicitate
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Alegerea strategiei terapeutice depinde de caracteristicile tumorii, de stadiul bolii, de starea generală de sănătate a pacientului, de rezultatele investigațiilor efectuate înaintea tratamentului, precum și de beneficiile și posibilele efecte secundare ale fiecărei opțiuni de tratament.

Atunci când este indicată intervenția chirurgicală, prostatectomia radicală urmărește îndepărtarea în totalitate a prostatei și a țesuturilor afectate, cu respectarea marginilor de siguranță ocologică. În cazurile selectate, prostatectomia radicală poate fi realizată inclusiv prin chirurgie robotică, care este o soluție eficientă de tratament atunci când obiectivele oncologice și funcționale sunt îndeplinite.

Intervențiile de prostatectomie robotică oferă chirurgului o imagine tridimensională, mărită de până la zece ori, a câmpului operator, precum și posibilitatea efectuării unor gesturi operatorii cu precizie ridicată, brațele robotului având un grad de libertate superior mâinii umane. În plus, chirurgia robotică în urologie facilitează accesul în zone anatomice înguste și dificil de abordat, precum pelvisul. Precizia este cu atât mai importantă în chirurgia prostatei cu cât aceasta se află într-o regiune anatomică dificilă, în apropierea unor structuri implicate în continența urinară și în funcția sexuală.

Comparativ cu o intervenție clasică, deschisă, abordul robotic aduce multiple beneficii pacientului, printre acestea regăsindu-se inciziile de mici dimensiuni, riscul de complicații redus, recuperarea rapidă și spitalizarea de scurtă durată. Totodată, vizualizarea foarte bună și precizia instrumentelor articulate ale robotului permit chirurgului să protejeze, atunci când situația oncologică o permite, structurile nervoase și anatomice importante pentru recuperarea funcțională.

Rezultatul final nu depinde însă doar de tehnologie, ci și de particularitățile bolii și de experiența echipei care realizează intervenția. De aceea, este foarte important ca pacienții diagnosticați cu cancer de prostată să se adreseze unor centre medicale specializate, în care să aibă acces la metode moderne de diagnostic și tratament și la o abordare multidisciplinară integrată, precum și la o echipă medicală experimentată. Diagnosticul histopatologic, stadializarea corectă și stabilirea riscului oncologic sunt cele care permit alegerea corectă a tratamentului pentru fiecare caz în parte.

La SANADOR, pacienții cu cancer de prostată au acces la metode moderne de diagnostic și stadializare, de la RMN multiparametric și biopsie prostatică de fuziune până la investigații avansate, în funcție de recomandare, precum PET-CT PSMA, examinare disponibilă pentru prima dată în România la Centrul Oncologic SANADOR.

Atunci când este stabilită indicație pentru tratament chirurgical, la Spitalul Clinic SANADOR prostatectomia radicală este realizată inclusiv robotic, cu sistemul avansat da Vinci Xi, într-un bloc operator foarte bine dotat. Intervențiile robotice de chirurgie urologică oncologică sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR de Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă, cu experiență în intervenții urologice complexe. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă.

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