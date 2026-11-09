Studiu de piață: cel mai cunoscut brand de dezinfectanți medicali din România este un producător local

Potrivit studiului, Klintensiv are o notorietate asistată de 92,6% în rândul profesioniștilor chestionați — cunoscut de aproape toată piața. La notorietatea spontană, Klintensiv este menționat de 41.2% dintre profesioniști (de peste două ori mai des decât următorul brand), iar ca primă mențiune, top of mind, de 31,8% — de aproape 2.5 ori mai des decât următorul brand. Klintensiv este folosit de aproape jumătate din piața medicală (49,3%), iar pentru 37,1% dintre unitățile cu furnizor principal declarat este furnizorul de bază — de aproape trei ori mai mult decât următorul producător.

Studiul relevă și un tipar mai larg al pieței: spitalele și clinicile din România nu decid în primul rând după preț. În fruntea criteriilor de achiziție stau conformitatea cu cerințele autorităților și siguranța, iar 46% dintre respondenți declară că ar plăti mai mult pentru un produs cu performanță superioară, față de 31% care ar alege varianta accesibilă standard.

Datele sunt interpretate de autorii cercetării ca semn al maturizării pieței și al faptului că producția locală de nivel profesionist a devenit o alternativă de referință. Studiul a fost realizat de brandBerry prin cercetare cantitativă pe un eșantion reprezentativ de profesioniști din sistemul medical (marjă de eroare ± 4%), cu validare externă pe date europene. Metodologia completă este disponibilă la cerere.

Articol susținut de Klintensiv