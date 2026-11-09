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Studiu de piață: cel mai cunoscut brand de dezinfectanți medicali din România este un producător local

Un studiu realizat de compania de cercetare brandBerry în rândul profesioniștilor din sistemul medical arată că piața dezinfectanților medicali, dominată mult timp de branduri internaționale, este condusă astăzi ca notorietate și utilizare de un producător român, Klintensiv.
Studiu de piață: cel mai cunoscut brand de dezinfectanți medicali din România este un producător local
Raluca Anna Veleanu
09 nov. 2026, 07:00, Sănătate
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Potrivit studiului, Klintensiv are o notorietate asistată de 92,6% în rândul profesioniștilor chestionați — cunoscut de aproape toată piața. La notorietatea spontană, Klintensiv este menționat de 41.2% dintre profesioniști (de peste două ori mai des decât următorul brand), iar ca primă mențiune, top of mind, de 31,8% — de aproape 2.5 ori mai des decât următorul brand. Klintensiv este folosit de aproape jumătate din piața medicală (49,3%), iar pentru 37,1% dintre unitățile cu furnizor principal declarat este furnizorul de bază — de aproape trei ori mai mult decât următorul producător.

Studiul relevă și un tipar mai larg al pieței: spitalele și clinicile din România nu decid în primul rând după preț. În fruntea criteriilor de achiziție stau conformitatea cu cerințele autorităților și siguranța, iar 46% dintre respondenți declară că ar plăti mai mult pentru un produs cu performanță superioară, față de 31% care ar alege varianta accesibilă standard.

Datele sunt interpretate de autorii cercetării ca semn al maturizării pieței și al faptului că producția locală de nivel profesionist a devenit o alternativă de referință. Studiul a fost realizat de brandBerry prin cercetare cantitativă pe un eșantion reprezentativ de profesioniști din sistemul medical (marjă de eroare ± 4%), cu validare externă pe date europene. Metodologia completă este disponibilă la cerere.

Articol susținut de Klintensiv

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