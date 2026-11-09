Final de epocă în presa independentă din Rusia: Novaya Gazeta își încheie activitatea sub presiunea Kremlinului

Desemnarea ca „agent străin”

Publicația a fost desemnată ca „agent străin” la începutul lunii septembrie a anului curent, fapt ce a făcut supraviețuirea financiară imposibilă. În urma adăugării pe listă, băncile au blocat donațiile cititorilor, principala sa sursă de venit, notează Reuters.

În plus, sediul redacției și locuința redactorului-șef au fost percheziționate, iar un alt jurnalist senior se află în arest la domiciliu în așteptarea procesului.

Activitatea și represiunea

Fondată în 1993, cu sprijinul fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, Novaya Gazeta și-a construit o reputație solidă în domeniul jurnalismului de investigație.

Publicația a dezvăluit în mod constant cazuri de corupție guvernamentală, brutalitate a poliției, fraude electorale și încălcări ale drepturilor omului în Cecenia, investigând totodată operațiunile militare desfășurate de Rusia în străinătate.

Situația critică a fost descrisă luna trecută la Londra de fostul redactor-șef Dmitri Muratov: „Cel mai îngrozitor lucru este că noi, cei care conducem echipele editoriale, nu ne mai putem proteja jurnaliștii”.

Acesta a fost laureat cu Premiul Nobel pentru Pace în 2021, distincție pe care a dedicat-o celor șase colegi uciși de-a lungul anilor, printre care se numără și jurnalista de investigație Anna Politkovskaia.

Ultimele momente ale publicației

Într-un articol publicat pe site-ul ziarului, redacția a descris ultimele momente petrecute în sediul din Moscova și procesul de strângere a echipamentelor și documentelor.

Jurnalista Irina Vorobiova a transmis că spiritul publicației va continua să existe în rândul celor care au făcut parte din redacție, asemenea unui „virus bun” pe care „nici măcar o explozie nucleară nu l-ar putea distruge”.

Kremlinul a minimizat închiderea ziarului, subliniind că ar fi vorba doar de un „proces standard de rotație” pe o piață media competitivă.