Prima pagină » Știrile zilei » Final de epocă în presa independentă din Rusia: Novaya Gazeta își încheie activitatea sub presiunea Kremlinului

Final de epocă în presa independentă din Rusia: Novaya Gazeta își încheie activitatea sub presiunea Kremlinului

Publicația rusă independentă Novaya Gazeta își încetează activitatea, în urma unei campanii de presiune a autorităților. Ziarul, cunoscut pentru investigațiile sale despre abuzurile de putere și criticile la adresa Kremlinului, a organizat luni ultima ședință editorială înainte de părăsirea redacției.
Final de epocă în presa independentă din Rusia: Novaya Gazeta își încheie activitatea sub presiunea Kremlinului
Radu Mocanu
09 nov. 2026, 13:14, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Desemnarea ca „agent străin”

Publicația a fost desemnată ca „agent străin” la începutul lunii septembrie a anului curent, fapt ce a făcut supraviețuirea financiară imposibilă. În urma adăugării pe listă, băncile au blocat donațiile cititorilor, principala sa sursă de venit, notează Reuters

În plus, sediul redacției și locuința redactorului-șef au fost percheziționate, iar un alt jurnalist senior se află în arest la domiciliu în așteptarea procesului. 

Activitatea și represiunea

Fondată în 1993, cu sprijinul fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, Novaya Gazeta și-a construit o reputație solidă în domeniul jurnalismului de investigație.

Publicația a dezvăluit în mod constant cazuri de corupție guvernamentală, brutalitate a poliției, fraude electorale și încălcări ale drepturilor omului în Cecenia, investigând totodată operațiunile militare desfășurate de Rusia în străinătate. 

Situația critică a fost descrisă luna trecută la Londra de fostul redactor-șef Dmitri Muratov: „Cel mai îngrozitor lucru este că noi, cei care conducem echipele editoriale, nu ne mai putem proteja jurnaliștii”.  

Acesta a fost laureat cu Premiul Nobel pentru Pace în 2021, distincție pe care a dedicat-o celor șase colegi uciși de-a lungul anilor, printre care se numără și jurnalista de investigație Anna Politkovskaia. 

Ultimele momente ale publicației

Într-un articol publicat pe site-ul ziarului, redacția a descris ultimele momente petrecute în sediul din Moscova și procesul de strângere a echipamentelor și documentelor.

Jurnalista Irina Vorobiova a transmis că spiritul publicației va continua să existe în rândul celor care au făcut parte din redacție, asemenea unui „virus bun” pe care „nici măcar o explozie nucleară nu l-ar putea distruge”.

Kremlinul a minimizat închiderea ziarului, subliniind că ar fi vorba doar de un „proces standard de rotație” pe o piață media competitivă. 

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
Gandul
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
Libertatea
Când va ninge în București, conform meteorologilor Accuweather. Iarna își intră în drepturi mai devreme
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor