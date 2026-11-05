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Kremlinul reacționează la speculațiile că hackeri ruși au comis atacuri cibernetice asupra frigiderelor din supermarketurile din Europa

Kremlinul a reacționat joi la speculațiile potrivit cărora hackerii ruși ar avea legătură cu atacurile cibernetice care au vizat frigiderele și congelatoarele unor supermarketuri din mai multe ţări europene.
Kremlinul reacționează la speculațiile că hackeri ruși au comis atacuri cibernetice asupra frigiderelor din supermarketurile din Europa
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 nov. 2026, 14:34, Știri externe
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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins joi faptul că Rusia ar avea o legătură cu atacurile cibernetice de acum câteva zile, care au vizat frigiderele și congelatoarele din mai multe supermarketuri din Europa.

„Acestea sunt afirmații absurde, care, ca întotdeauna, nu se bazează pe niciun raționament și nu sunt susținute de nicio dovadă. Sunt acuzații nefondate privind implicarea țării noastre în orice; de fapt, din păcate, acest lucru devine o tendință constantă în țările europene”, susține Peskov, potrivit agenției de presă rusă de stat TASS. 

Hackerii au preluat controlul frigiderelor din zeci de supermarketuri europene

Reacția Kremlinului vine după ce în urmă cu câteva zile, frigidere și congelatoare din zeci de supermarketuri din șapte țări au fost ținta unor atacuri cibernetice, în urma cărora temperatura acestora a crescut. Unii comercianți au menționat că temperaturile din frigidere au crescut brusc până la 50 de grade Celsius, potrivit POLITICO. 

În unele cazuri, magazinele au fost nevoite să retragă de la vânzare produsele afectate.

Astfel de incidente au avut loc în Germania, Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Regatul Unit, România, Olanda şi Suedia.

Autoritățile europene nu au dezvăluit modul în care atacatorii au obținut accesul, iar oficialii nu au indicat oficial cine s-ar afla în spatele acestor infracțiuni.

Reacția UE

La începutul săptămânii, Comisia Europeană a reacționat în legătură cu aceste atacuri.

„Lanțul de aprovizionare alimentar al Europei trebuie să fie pregătit pentru amenințări noi și în continuă evoluție. Atacurile cibernetice repetate asupra supermarketurilor sunt extrem de îngrijorătoare, provocând pierderi economice pentru comercianții cu amănuntul și rafturi goale pentru consumatori”, a afirmat comisarul UE pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, pentru POLITICO.

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