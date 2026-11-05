O organizație din Polonia le cere germanilor să doneze bani pentru supraviețuitorii persecuțiilor naziste. Aproximativ 50.000 de victime mai sunt în viață

Inițiativa vine după ce solicitările adresate Guvernului german pentru acordarea unui sprijin financiar nu au dus la stabilirea unui program de ajutor pe termen lung. Aproximativ 50.000 de supraviețuitori ai persecuțiilor naziste mai trăiesc în Polonia, potrivit Fundației pentru Reconciliere Polono-Germană, scrie TVP World.

Fundația a publicat joi o scrisoare deschisă pe site-ul său, în care solicită sprijin financiar din partea cetățenilor, companiilor, fundațiilor și organizațiilor neguvernamentale din Germania.

Reprezentanții organizației atrag atenția că majoritatea supraviețuitorilor au vârste înaintate, mulți dintre ei depășind 90 de ani, și se confruntă cu probleme de sănătate, singurătate și costuri tot mai mari pentru tratamente medicale și îngrijire.

„Cu fiecare lună care trece, numărul lor scade. Nu mai pot aștepta. Pentru mulți dintre ei, orice întârziere suplimentară în luarea unei decizii privind acordarea sprijinului înseamnă că ajutorul va veni prea târziu”, a transmis fundația.

Printre persoanele care au nevoie de sprijin se numără foști deținuți ai lagărelor de concentrare și ai închisorilor naziste, oameni deportați în Germania pentru muncă forțată și victime ale altor forme de persecuție din timpul ocupației germane a Poloniei, între 1939 și 1945.

Organizația amintește poveștile individuale ale victimelor, inclusiv ale copiilor deportați împreună cu familiile lor, ale tinerilor închiși în lagăre și ale femeilor obligate să muncească în condiții de sclavie. Experiențele din timpul războiului le-au afectat sănătatea și le-au răpit copilăria sau tinerețea, potrivit fundației.

Polonia a solicitat în repetate rânduri sprijin financiar din partea Germaniei

Apelul vine după mai multe solicitări adresate Berlinului de către autoritățile și organizațiile poloneze pentru acordarea unor compensații supraviețuitorilor ocupației naziste.

Premierul polonez Donald Tusk a cerut anul trecut Guvernului german să accelereze luarea unei decizii privind despăgubirile. Acesta a afirmat inclusiv că Polonia ar putea acorda sprijin victimelor din propriul buget dacă Germania refuză să contribuie.

Mai mulți politicieni polonezi, în special din zona dreptei politice, au solicitat despăgubiri mai ample din partea Berlinului pentru distrugerile și pierderile de vieți omenești provocate în timpul războiului.

Germania a respins cererile privind noi reparații de război, susținând că problema a fost închisă printr-un acord semnat în 1953 de conducerea comunistă a Poloniei. Argumentul este contestat în Polonia, unde există opinii potrivit cărora țara nu era independentă în momentul încheierii acordului, fiind aflată sub influența Uniunii Sovietice.

Fundația face apel la solidaritatea cetățenilor germani

Inițiativa actuală nu urmărește obținerea unui nou pachet de reparații de stat, ci strângerea unor fonduri care să ajungă direct la supraviețuitorii persecuțiilor naziste și să îi ajute în viața de zi cu zi.

Potrivit fundației, programele importante prin care victimele din Polonia primeau sprijin financiar s-au încheiat în urmă cu mai bine de două decenii. În lipsa unui acord privind instituirea unui mecanism permanent de ajutor, organizația a decis să se adreseze societății civile germane.

„Reconcilierea polono-germană se bazează pe mai mult decât tratate și decizii guvernamentale. Timp de decenii, oamenii de ambele părți ale graniței au contribuit la construirea acesteia. Astăzi, apelăm din nou la această solidaritate, nu doar prin cuvinte, ci mai ales prin fapte”, au transmis reprezentanții fundației.

Organizația speră ca apelul să mobilizeze persoane fizice, companii, fundații și asociații din Germania, astfel încât supraviețuitorii să primească ajutor înainte ca vârsta și problemele de sănătate să îi împiedice să mai beneficieze de acesta.