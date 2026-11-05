Prima pagină » Știri externe » Adunarea Națională a Franței respinge în unanimitate legea bugetului

Adunarea Națională a Franței respinge în unanimitate legea bugetului

Aleșii din Parlamentul francez au respins în unanimitate legea bugetului pentru anul 2027, propusă de Guvernul Franței.
Adunarea Națională a Franței respinge în unanimitate legea bugetului
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Coralia Frigea
05 nov. 2026, 13:12, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adunarea Națională a Franței a respins miercuri seară, în unanimitate, propunerea de lege privind bugetul statului pentru anul 2027, adusă în atenția parlamentarilor de către Guvernul francez.

POLITICO descrie alegerea Adunării Naționale drept un semn în plus că prim-ministrul Sébastien Lecornu va întâmpina mai multe greutăți în a impune economii bugetare de 43 de miliarde de euro.

Conflict la vârful statului francez

Emmanuel Macron, președintele Franței, a adunat în tabăra sa 458 de parlamentari, care au votat împotriva primei părți a textului de lege. Acolo erau enunțate veniturile fiscale. Propunerea a mai fost modificată de diverse grupuri, iar rezultatul nu l-a mulțumit pe șeful statului.

Drept urmare, legea bugetului propusă de Guvern a fost respinsă de prima cameră a legislativului francez. Proiectul va fi trimis acum la senat, unde va fi dezbătut pe 20 noiembrie.

De ce refuză legislativul francez economia bugetară

Guvernul lui Lecornu a impus economii bugetare majore, sub presiunea punerii în ordine a finanțelor publice. Au contribuit la decizia executivului și stagnarea economiei franceze, acumularea datoriilor și riscul unei crize financiare.

Premierul s-a angajat să reducă deficitul bugetar la 5% pana anul viitor.

Ministrul Finanțelor, David Amiel, a avertizat de miercuri că, după amendamentele introduse în lege, versiunea rezultată din procesul parlamentar ar fi dus deficitul la 5,9%.

Premierul Franței nu deține o majoritate în Adunarea Națională, iar respingerea proiectului de lege a fost anticipată de șeful executivului.

Amenințarea prezidențialelor

Alegerile prezidențiale se apropie, ele fiind stabilite în aprilie 2027, iar Guvernul a insistat că își propune să adopte bugetul până la sfârșitul anului. Este deja a treia propunere de buget respinsă de legislativ.

Executivul ar putea să recurgă inclusiv la articolul 49 alineatul 3 din Constituția Franței, care îi permite să-și treacă legea bugetului fără controlul parlamentar, însă acest demers l-ar expune unei moțiuni de cenzură, mai afirmă POLITICO.

O ultimă variantă, dar care nu a mai fost pusă în practică de niciun Guvern francez, ar fi să își adopte bugetul prin decrete.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni. Care este motivul
Gandul
'Claudia va PICA la PAT cu pilotul'💣 Spoiler-ul SUPREM al sezonului 10 la Insula Iubirii
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
A cumpărat broccoli din supermarket, dar când a ajuns acasă a avut parte de un șoc. Ce se ascundea în buchețelele legumei: „O să mă fac că nu văd”
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor