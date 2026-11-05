Fostul bodyguard al unui celebru jurnalist spaniol de extrema dreaptă, arestat în România într-un dosar de trafic de droguri

Individul, identificat prin inițialele I. A. L., cer care îl poartă pe umeri în imagine pe Vito Quiles e acuzat oficial de trafic de droguri și a fost plasat în arest preventiv încă din septembrie, scrie publicația El Diario.

Bărbatul a devenit cunoscut în Spania după ce a apărut într-o fotografie virală în octombrie 2025, la un incident provocat de Vito Quiles în apropierea Facultății de Drept din Granada. I. A. L. l-a ridicat pe umeri pe Quiles, care flutura un steag al Spaniei și îi provoca pe manifestanții antifasciști. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.