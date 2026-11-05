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Fostul bodyguard al unui celebru jurnalist spaniol de extrema dreaptă, arestat în România într-un dosar de trafic de droguri

Unul dintre bărbații care îl însoțeau și îl protejau pe jurnalistul spaniol de extremă dreapta Vito Quiles la evenimente publice a fost arestat în România.
Fostul bodyguard al unui celebru jurnalist spaniol de extrema dreaptă, arestat în România într-un dosar de trafic de droguri
Mădălina Dinu
05 nov. 2026, 14:09, Știri externe
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Individul, identificat prin inițialele I. A. L., cer care îl poartă pe umeri în imagine pe Vito Quiles e acuzat oficial de trafic de droguri și a fost plasat în arest preventiv încă din septembrie, scrie publicația El Diario.

Bărbatul a devenit cunoscut în Spania după ce a apărut într-o fotografie virală în octombrie 2025, la un incident provocat de Vito Quiles în apropierea Facultății de Drept din Granada. I. A. L. l-a ridicat pe umeri pe Quiles, care flutura un steag al Spaniei și îi provoca pe manifestanții antifasciști. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.

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