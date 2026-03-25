Mikaela Shiffrin obține al șaselea titlu în Cupa Mondială la schi alpin la general, egalând recordul stabilit de Annemarie Moser-Pröll

Mikaela Shiffrin a egalat performanța legendarei austriece Annemarie Moser-Pröll, cucerind miercuri al șaselea titlu general din cariera sa în Cupa Mondială de schi alpin și ajungând la un total de 18 Globuri de Cristal în competiție.
sursă foto: FIS
Petre Apostol
25 mart. 2026, 14:37, Sport

Titlul la general în Cupa Mondială a fost decis în ultima cursă a sezonul pentru prima dată din 2015. Mikaela Shiffrin a devansat-o pe germana Emma Aicher cu 87 de puncte, pentru titlu.

În cursa de slalom uriaș de la Hafjell (Norvegia), de miercuri, victoria a revenit canadiencei Valerie Grenier.

Grenier a încheiat cu un timp total de 2:16.79 minute. A fost urmată de norvegianca Mina Fuerst Holtmann (+0.43) și de austriaca Julia Scheib (+0.57).

Mikaela Shiffrin s-a clasat pe locul 11, în condițiile în care avea nevoie de o clasare în Top 15 pentru adjudecarea marelui Glob de Cristal.

Emma Aicher a sosit pe locul 12, la doar 2 sutimi de americancă.

La finalul sezonului, Shiffrin a acumulat 1410 puncte în clasamentul general. Aicher a încheiat pe locul 2, cu 1323 de puncte. Pe locul trei s-a clasat elvețianca Camille Rast, cu 1049 de puncte.

Succesul lui Shiffrin la general reprezintă primul titlu obținut de americancă fără participarea în probele de viteză (coborâre și super-G).

Citește și

