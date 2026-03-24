Mikaela Shiffrin câștigă a 9-a cursă de slalom din sezonul Cupei Mondiale de schi alpin, record al competiției

Mikaela Shiffrin s-a impus în finala de la Hafjell, cu timpul cumulat de 2:07.61, devansând-o cu 1,32 secunde pe elvețianca Wendy Holdener. Podiumul a fost completat de germanca Emma Aicher, la 1,36 secunde în urmă.

În ierarhia disciplinei, americanca și-a adjudecat globul de cristal, încheind cu 980 de puncte, la peste 400 de puncte de Camille Rast, din Elveția, a doua clasată.

Succesul o aduce pe Shiffrin foarte aproape și de câștigarea celui de-al șaselea titlu general din Cupa Mondială de schi alpin.

Americanca are acum un avans de 85 de puncte în fața lui Aicher înaintea ultimei curse a sezonului, slalomul uriaș de la Hafjell.

Pentru a-și asigura matematic trofeul, Shiffrin trebuie să termine în top 15 sau să profite de un eventual eșec al rivalei sale, care este obligată să câștige cursa.

Dacă va triumfa în clasamentul general, Shiffrin va egala recordul stabilit de Annemarie Moser-Pröll, care a cucerit șase titluri în anii ’70.

De asemenea, americanca a stabilit un nou record pentru cele mai multe victorii într-un sezon de slalom, pe care îl deținea alături de croata Janica Kostelić.

Cu nouă succese în zece curse de slalom disputate în acest sezon, Shiffrin confirmă o dominație aproape totală în această disciplină.