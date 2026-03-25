Prima pagină » Sport » Atle Lie McGrath își adjudecă în premieră Cupa Mondială la slalom. Timon Haugan, învingător în ultima etap

Atle Lie McGrath își adjudecă în premieră Cupa Mondială la slalom. Timon Haugan, învingător în ultima etap

Norvegianul Atle Lie McGrath a cucerit primul Glob de Cristal din carieră, în proba de slalom din Cupa Mondială de schi alpin. McGrath s-a clasat al optulea în ultima cursă a sezonului, miercuri, la Hafjell (Norvegia) câștigată de compatriotul Timon Haugan, suficient pentru a se impune la general.
Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa
Petre Apostol
25 mart. 2026, 15:38, Sport

Atle Lie McGrath s-a clasat, totodată, pe locul al treilea în clasamentul general.

Cursa finală a sezonului de schi alpin a fost câștigată de norvegianul Timon Haugan, cu timpul de 2:03.75 minute. Haugan devine primul norvegian care se impune în Norvegia în Cupa Mondială la slalom.

Podiumul de la Hafjell a fost completat de elvențianul Loïc Meillard (+0.44) și finlandezul Eduard Hallberg (+1.03).

În clasamentul final al probei de slalom, Atle Lie McGrath a încheiat cu 584 de puncte, devansându-l cu 64 de puncte pe francezul Clément Noël. Podiumul disciplinei a fost completat de Lucas Pinheiro Braathen, cu 511 puncte.

Pe lângă succesul din slalom, McGrath a avut un sezon solid și în clasamentul general al Cupei Mondiale.

Norvegianul a încheiat pe locul trei, cu 936 de puncte.

Clasamentul general a fost dominat autoritar de elvețianul Marco Odermatt, care a acumulat 1626 de puncte și a câștigat detașat marele Glob de Cristal.

Pe locul secund s-a clasat Lucas Pinheiro Braathen, cu 1058 de puncte.

Recomandarea video