Atle Lie McGrath își adjudecă în premieră Cupa Mondială la slalom. Timon Haugan, învingător în ultima etap

Cursa finală a sezonului de schi alpin a fost câștigată de norvegianul Timon Haugan, cu timpul de 2:03.75 minute. Haugan devine primul norvegian care se impune în Norvegia în Cupa Mondială la slalom.

Podiumul de la Hafjell a fost completat de elvențianul Loïc Meillard (+0.44) și finlandezul Eduard Hallberg (+1.03).

În clasamentul final al probei de slalom, Atle Lie McGrath a încheiat cu 584 de puncte, devansându-l cu 64 de puncte pe francezul Clément Noël. Podiumul disciplinei a fost completat de Lucas Pinheiro Braathen, cu 511 puncte.

Pe lângă succesul din slalom, McGrath a avut un sezon solid și în clasamentul general al Cupei Mondiale.

Norvegianul a încheiat pe locul trei, cu 936 de puncte.

Clasamentul general a fost dominat autoritar de elvețianul Marco Odermatt, care a acumulat 1626 de puncte și a câștigat detașat marele Glob de Cristal.

Pe locul secund s-a clasat Lucas Pinheiro Braathen, cu 1058 de puncte.