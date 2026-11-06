Pregătiri pentru urgență nucleară: Iranul distribuie pastile cu iod, Irakul activează planurile de intervenție

Amenințările președintelui american Donald Trump cu noi bombardamente asupra obiectivelor nucleare din Iran au determinat autoritățile iraniene și irakiene să se pregătească pentru un posibil incident nuclear. Potrivit Anadolu, în Iran sunt distribuite pastile cu iod, iar Irakul a activat planurile de urgență nucleară și a sporit monitorizarea radiațiilor la graniță.

Iranul a distribuit 180.000 de pastile cu iod

În orașul Bushehr, situat pe țărmul Golfului Persic, au fost distribuite 180.000 de pastile cu iod. Aici se află singura centrală nucleară funcțională a Iranului.

Distribuirea a început în cartierele din apropierea centralei, fiind extinsă ulterior în întregul oraș.

Programul a fost lansat înainte de războiul de 12 zile dintre Israel și Iran, din iunie 2025, când armata israeliană a bombardat mai multe obiective nucleare iraniene. Autoritățile iraniene au confirmat acum că locuitorii le primesc în continuare.

Pastilele conțin iod stabil, care protejează glanda tiroidă împotriva acumulării iodului radioactiv în cazul unui incident nuclear. Ele nu protejează însă împotriva altor substanțe radioactive sau a radiațiilor în general și trebuie administrate numai la recomandarea autorităților sanitare.

Irakul a activat planurile de urgență nucleară

În Irak, autoritățile au intensificat monitorizarea radiațiilor de-a lungul frontierei cu Iranul și au activat planurile de intervenție în cazul unui incident nuclear.

Potrivit Gulf News, în zonele de frontieră, inclusiv în Sulaymaniyah și Erbil, au fost activate echipamente de detectare a radiațiilor și sisteme de avertizare timpurie.

Stațiile de monitorizare sunt conectate la rețele internaționale și pot semnala eventualele creșteri neobișnuite ale nivelului radiațiilor. Autoritățile irakiene au pregătit proceduri de intervenție pentru diferite situații de urgență, în colaborare cu alte instituții guvernamentale și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Oficialii irakieni consideră însă că riscul ca materialele radioactive să ajungă pe teritoriul țării este redus.

Fadel Hawi Mizban, președintele autorității irakiene de reglementare nucleară, radiologică, chimică și biologică, a explicat că principalele obiective nucleare iraniene se află la sute de kilometri de granița Irakului. Oficialul a precizat că unele sunt construite adânc în munți de granit, ceea ce ar putea limita răspândirea materialelor radioactive în cazul unui bombardament.

Oficialul a precizat că și direcția obișnuită a vântului ar putea împiedica deplasarea particulelor radioactive către Irak.

Trump amenință cu noi atacuri asupra Iranului

Președintele american Donald Trump a avertizat, pe 1 noiembrie, că Statele Unite ar putea lovi în numai zece minute obiectivele nucleare iraniene rămase.

El a menționat în special Pickaxe Mountain, un complex de tuneluri construit sub un munte, la aproximativ 220 de kilometri sud de Teheran, în apropierea centrului nuclear Natanz. Lucrările au început în 2020, iar Iranul a anunțat atunci că acolo urma să fie construit un centru pentru asamblarea centrifugelor folosite la îmbogățirea uraniului.

Complexul se află la aproximativ 100 de metri sub pământ, iar principala îngrijorare este că ar putea fi folosit pentru producerea de uraniu destinat armelor nucleare, nu doar pentru programul nuclear civil al Iranului.

Cu două săptămâni mai devreme, pe 16 octombrie, Trump a exclus folosirea armelor nucleare împotriva Iranului, dar nu și posibilitatea unor noi bombardamente cu arme convenționale.