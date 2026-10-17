Mesajul lui Nicușor Dan după întâlnirea cu Macron: Parteneriatul România-Franța, „pilon al securității noastre comune”

Cei doi lideri au discutat și despre candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Excellent entretien avec le Président @EmmanuelMacron. Le partenariat stratégique entre la Roumanie et la France demeure un pilier de notre sécurité commune. Je lui ai fait part de la vive préoccupation de la Roumanie face aux récentes attaques de drones contre des navires commerciaux en Mer Noire et, dans ce contexte, j’ai apprécié la solidarité et le soutien exprimés par la France pour la sécurité de la navigation dans la région. Nous avons également poursuivi nos échanges sur la candidature roumaine au poste de Secrétaire général de l’@OIFrancophonie. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 17, 2026

Nicușor Dan: Parteneriatul cu Franța rămâne un pilon al securității comune

Șeful statului a descris drept „excelentă” întâlnirea cu Emmanuel Macron și a subliniat importanța relației dintre București și Paris în actualul context de securitate.

„Parteneriatul strategic dintre România și Franța rămâne un pilon al securității noastre comune”, a transmis Nicușor Dan într-o postare publicată pe X.

Una dintre principalele teme abordate de cei doi președinți a fost situația de securitate din Marea Neagră.

Nicușor Dan a precizat că i-a transmis liderului de la Élysée „profunda îngrijorare” a României în legătură cu recentele atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în Marea Neagră.

În acest context, președintele român a salutat solidaritatea manifestată de Franța și sprijinul Parisului pentru securitatea navigației în regiune.

Candidatura României la conducerea Francofoniei, discutată cu Macron

Pe agenda întrevederii s-a aflat și candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Am continuat, de asemenea, discuțiile noastre privind candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei”, a transmis Nicușor Dan.

Întâlnirea confirmă că Bucureștiul continuă demersurile diplomatice în sprijinul acestei candidaturi, subiectul fiind abordat direct în dialogul la nivel prezidențial dintre România și Franța.