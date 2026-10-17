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Mesajul lui Nicușor Dan după întâlnirea cu Macron: Parteneriatul România-Franța, „pilon al securității noastre comune”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că a avut o întâlnire cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în cadrul căreia i-a transmis preocuparea României în legătură cu recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.
Mesajul lui Nicușor Dan după întâlnirea cu Macron: Parteneriatul România-Franța, „pilon al securității noastre comune”
Sursa foto: X/Nicușor Dan
Oana Antipa
17 oct. 2026, 11:04, Politic
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Cei doi lideri au discutat și despre candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Nicușor Dan: Parteneriatul cu Franța rămâne un pilon al securității comune

Șeful statului a descris drept „excelentă” întâlnirea cu Emmanuel Macron și a subliniat importanța relației dintre București și Paris în actualul context de securitate.

„Parteneriatul strategic dintre România și Franța rămâne un pilon al securității noastre comune”, a transmis Nicușor Dan într-o postare publicată pe X.

Una dintre principalele teme abordate de cei doi președinți a fost situația de securitate din Marea Neagră.

Nicușor Dan a precizat că i-a transmis liderului de la Élysée „profunda îngrijorare” a României în legătură cu recentele atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în Marea Neagră.

În acest context, președintele român a salutat solidaritatea manifestată de Franța și sprijinul Parisului pentru securitatea navigației în regiune.

Sursa foto: X/Nicușor Dan

Candidatura României la conducerea Francofoniei, discutată cu Macron

Pe agenda întrevederii s-a aflat și candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Am continuat, de asemenea, discuțiile noastre privind candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei”, a transmis Nicușor Dan.

Întâlnirea confirmă că Bucureștiul continuă demersurile diplomatice în sprijinul acestei candidaturi, subiectul fiind abordat direct în dialogul la nivel prezidențial dintre România și Franța.

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