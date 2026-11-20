Incidentul s-a produs la Padova. În una dintre clădirile importante ale Primăriei au fost descoperite urme de rozătoare. Experții chemați la fața locului cred că este vorba despre numai doi șobolani.

Cu toate acestea, niciunul nu a fost capturat sau localizat până acum în ciuda operațiunilor de deratizare. Imobilul, care găzduiește mai multe servicii importante ale municipalității, a fost evacuat după ce au fost descoperite urme ale prezenței rozătoarelor la parter.

Urmele au fost descoperite chiar și printre dosare, unele hârtii fiind roase.

Aproximativ 200 de angajați lucrau în clădire.

Unii dintre ei lucrează de acasă, iar alții au fost redistribuiți temporar în alte sedii ale municipalității. Continuarea pe Mediafax Italia.