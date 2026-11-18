Voyager 1, celebra sondă spațială a NASA, a ajuns la o zi-lumină de Pământ – o piatră de hotar istorică pe care niciun alt obiect construit de om nu a mai atins-o, potrivit CNN.

O zi-lumină este distanța la care un semnal radio, care se deplasează cu viteza luminii, are nevoie de 24 de ore pentru a ajunge la nava spațială. Aceasta este echivalentul a aproximativ 26 de miliarde de kilometri, ceea ce face din Voyager 1 cel mai îndepărtat obiect creat de om – un titlu pe care îl deține din 1998, când a depășit o altă sondă NASA numită Pioneer 10.

„Nu s-a mai întâmplat niciodată și s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată – este ceva atât de extraordinar”, a declarat Kareem Badaruddin, managerul misiunii Voyager la Laboratorul de Propulsie cu Jet al NASA din Pasadena, California.

Voyager, construită pentru a rezista doar cinci ani

De la decolarea sa din septembrie 1977, Voyager 1 a acumulat o listă impresionantă de realizări. Sonda și nava sa spațială geamănă, Voyager 2, lansată o lună mai târziu, au fost construite inițial pentru a rezista doar cinci ani și a explora Jupiter și Saturn. Ambele și-au prelungit misiunile de aproape 10 ori mai mult decât se aștepta.

„Faptul că acestea încă funcționează într-un mod util din punct de vedere științific după 49 de ani este o dovadă a dedicării și talentului celor care le-au proiectat și construit și al celor care continuă să le opereze”, a declarat William Kurth, cercetător științific la Universitatea din Iowa, care a început să lucreze la Voyager ca student absolvent în 1974. Acum, el conduce investigația Voyager Plasma Wave Science.

Voyager 1, care a atins o distanță de o zi-lumină miercuri se îndreaptă acum spre Gliese 445, o stea aflată la mai mult de 17 ani-lumină distanță de Pământ.

Pentru a menține nava spațială Voyager în funcțiune mult peste durata de viață așteptată, inginerii NASA au fost nevoiți să găsească niște soluții creative de-a lungul anilor.