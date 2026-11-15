Imagini incredibile. O navă uriașă a revenit pe Pământ fiind prinsă de brațele rampei de lansare

Nava spațială Starship a companiei SpaceX a revenit pe Pământ, fiind prinsă în aer de brațe mecanice uriașe, chiar în locul din care își începuse călătoria cu 22 de ore mai devreme. Premiera a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică (ora României n.r.).

Nava spațială a apărut din mijlocul unui cer noros, coborând lent deasupra bazei Starbase, înainte de a aluneca cu precizie între brațele mecanice supranumite „bețișoare” (chopstick arms) ale rampei de lansare nr. 2 din Texas. Aceasta a fost prima prindere cu brațe mecanizate a unei nave Starship care se întorce din spațiu.

Starship has been caught! https://t.co/DpCptSpiVx — Michael Baylor (@michaelbaylor) November 14, 2026

Nava și-a terminat misiunea, propulsorul nu a reușit

La scurt timp după aceea, fondatorul și CEO-ul SpaceX, Elon Musk, și-a felicitat „echipa incredibilă”. Oficialii SpaceX au declarat că reușita de sâmbătă demonstrează capacitatea de reutilizare completă a navei Starship, un element crucial pentru o reutilizare rapidă și la costuri scăzute.

Totuși, întrucât prima treaptă a rachetei (propulsorul) a explodat la scurt timp după decolarea de vineri din Texas, compania nu a reușit să atingă obiectivul propus: capturarea ambelor componente. După ce s-a separat corect de propulsor, partea superioară a navei a continuat zborul pe orbită, eliberând 26 de sateliți din rețeaua Starlink.

Kate Tice, reprezentantă a SpaceX, a explicat că motoarele propulsorului s-au oprit prea devreme în timpul coborârii. Sistemul de ghidaj a detectat că vehiculul nu se afla în poziția corectă, declanșând automat o manevră de deviere către apă, urmată de autodistrugere. Inginerii investighează în prezent cauza exactă a incidentului. Deși recuperarea propulsorului a eșuat vineri, compania a reușit anterior capturarea acestuia în trei rânduri, validând astfel tehnica utilizată.

Ce spune NASA despre performanța navei

NASA, care investește miliarde de dolari în programul Starship pentru a asigura aselenizarea astronauților din misiunile Artemis, spre sfârșitul acestui deceniu, a salutat realizarea. „A fost aproape magic”, a declarat, pe X, Jared Isaacman, administratorul NASA.

Starship a efectuat 14 rotații în jurul Pământului, la o altitudine de 265 km, depășind cu mult performanța misiunilor anterioare, care au constat în una sau două rotații.

SpaceX a comunicat că toate sistemele navei spațiale, inclusiv scutul termic esențial, au funcționat corespunzător.

Starship se pregătește să plece spre Lună și Marte

Acesta a fost al 15-lea zbor al unei rachete Starship efectuat de SpaceX din 2023 încoace. Totuși, a fost doar a doua misiune a acesteia pe orbită.

Starship, un colos cu o înălțime de 124 de metri este cea mai mare și mai puternică rachetă din lume, fiind concepută pentru călătorii către Lună și Marte. SpaceX preconizează că va începe lansarea rachetelor Starship de la Centrul Spațial Kennedy din Florida în următoarele luni.