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Moscova susține că Europa ar fi mai sigură fără NATO. Maria Zaharova compară Alianța cu o „măsea stricată”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că Europa ar fi mai sigură fără NATO, pe care a acuzat-o că slăbește securitatea continentului.
Moscova susține că Europa ar fi mai sigură fără NATO. Maria Zaharova compară Alianța cu o „măsea stricată”
Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Maria Nițu
14 nov. 2026, 21:58, Știri externe
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Europa ar fi mai sigură dacă NATO nu ar exista, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Aceasta a comparat Alianța Nord-Atlantică cu o „măsea stricată”, potrivit agenției rusești TASS.

„Dacă NATO nu ar exista, adică dacă alianța nu ar fi jucat și nu ar continua să joace rolul pe care l-a avut, securitatea în Europa ar fi, probabil, mult mai solidă”, a afirmat Maria Zaharova, ca răspuns la criticile privind apelurile Moscovei pentru reorganizarea arhitecturii de securitate europene.

Reprezentanta Ministerului rus de Externe a susținut că NATO a slăbit sistemul de securitate al Europei și al lumii, consumând resurse importante pentru măsuri de reacție.

„NATO este tocmai acea organizație care, am putea spune, ca o măsea stricată, a slăbit sistemul imunitar al Europei, al părții sale occidentale, al Europei Centrale și, de fapt, al întregii lumi, solicitând și consumând o cantitate colosală de resurse pentru măsuri de reacție”, a declarat Maria Zaharova.

Declarațiile acesteia au venit ca reacție la afirmațiile cancelarului german Friedrich Merz, potrivit aceleiași surse. Liderul german a spus că nu este nevoie ca Europa să discute cu Rusia despre arhitectura de securitate europeană, deoarece aceasta există deja.

„Nu trebuie să discutăm despre asta, ea există deja”, a afirmat Friedrich Merz.

Liderii europeni au respins recent propunerea Moscovei privind reorganizarea arhitecturii de securitate europene, în cadrul unui summit desfășurat la Dublin.

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