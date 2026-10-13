Radu Miruță, despre mesajul comandantului NATO: Alianța nu caută confruntarea, dar este pregătită să apere fiecare centimetru pătrat de teritoriu aliat

„«We are NATO!»” Nu este doar un slogan. Este o realitate care ne dă forță și siguranță”, a scris Radu Miruță marți, pe contul său de Facebook.

România, mai sigură pentru că e membră NATO

Potrivit ministrului interimar al Apărării, „România este astăzi o țară mai sigură pentru că face parte din cea mai puternică alianță militară din lume. Iar puterea NATO stă nu doar în capacitățile sale militare, ci mai ales în unitatea și hotărârea aliaților de a se apăra reciproc”.

Miruță a transmis că s-a întâlnit cu comandantul suprem al NATO, Alexus G. Grynkewich, la Ministerul Apărării.

„Cu generalul Grynkewich am avut la ministerul Apărării o discuție deschisă despre securitatea flancului Estic când am realizat tehnic ce trebuie făcut în lupta cu dronele. Am demonstrat seriozitate, ne-am făcut temele restante”, a explicat el.

De asemenea, a precizat că „NATO nu caută confruntarea. Dar nici nu lasă loc de îndoială: este pregătită să apere fiecare centimetru pătrat de teritoriu aliat”.

România „contribuie activ la securitatea NATO”

„România nu este doar beneficiara acestei securități. Contribuie activ la ea. Ne întărim capacitatea de apărare și de reacție, ne pregătim militarii și investim în mijloacele necesare pentru a descuraja orice amenințare. Am demonstrat deja că avem voința și capacitatea de a acționa rapid și ferm atunci când situația o cere”, a continuat Miruță.

Conform ministrului interimar, „într-un context în care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei continuă, iar amenințările la adresa securității europene sunt tot mai complexe, mesajul este simplu: Nu ne dorim un conflict. Dar cea mai bună cale de a preveni unul este să fim suficient de puternici și de uniți încât nimeni să nu îndrăznească să ne atace”.

„Asta înseamnă descurajare. Asta înseamnă NATO. Și asta înseamnă că România nu este singură”, a conchis Radu Miruță.

Luni, generalul american Alexus Grynkewich a spus că orice atac asupra unui stat membru NATO va fi oprit, iar Alianța este pregătită să neutralizeze nu doar trupele agresoare, ci întregul sistem care le susține.

Acesta a subliniat caracterul defensiv al Alianței, însă a arătat că reacția în cazul unui atac ar urmări împiedicarea adversarului să își atingă oricare dintre obiective.

„Dacă cineva este suficient de nechibzuit să ne atace, vom lupta”, a declarat luni Grynkewich.