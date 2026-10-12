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Comandantul NATO în Europa transmite un mesaj dur Moscovei: „Dacă cineva este suficient de nechibzuit să ne atace, vom lupta”

Comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a transmis luni un avertisment extrem de ferm în contextul tensiunilor cu Rusia.
Comandantul NATO în Europa transmite un mesaj dur Moscovei: „Dacă cineva este suficient de nechibzuit să ne atace, vom lupta”
Alexus Grynkewich. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
12 oct. 2026, 16:19, Știri externe
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El a declarat că orice atac asupra unui stat membru va fi oprit, iar Alianța este pregătită să neutralizeze nu doar trupele agresoare, ci întregul sistem care le susține, transmite Reuters.

NATO: Orice atac trebuie să devină inutil

Prezent la Warsaw Security Forum, în Polonia, Grynkewich și-a prezentat viziunea asupra modului în care NATO ar răspunde unei agresiuni împotriva unuia dintre membrii săi.

Generalul american a subliniat caracterul defensiv al Alianței, dar a arătat că reacția în cazul unui atac ar urmări împiedicarea adversarului să își atingă oricare dintre obiective.

„Dacă cineva este suficient de nechibzuit să ne atace, vom lupta”, a declarat Grynkewich, potrivit Reuters.

Comandantul NATO a explicat că forțele aliate ar opri ofensiva și ar elimina capacitatea atacatorului de a-și îndeplini obiectivele, astfel încât o agresiune împotriva oricărui stat membru să se dovedească, în cele din urmă, „complet inutilă”.

Răspunsul nu s-ar limita la trupele care atacă

Una dintre cele mai importante precizări făcute de general vizează amploarea unui eventual răspuns militar. Grynkewich a arătat că NATO nu s-ar concentra exclusiv asupra unităților implicate direct într-o ofensivă.

Dacă adversarul ar continua atacul sau ar introduce forțe suplimentare în luptă, Alianța ar urmări distrugerea întregului sistem militar implicat în operațiune. Acest lucru ar include, potrivit comandantului, structurile și capacitățile care susțin, aprovizionează și controlează forțele atacante.

Mesaj important pentru România și Flancul Estic

Declarațiile au o relevanță directă și pentru România, stat NATO aflat pe Flancul Estic și la Marea Neagră. Mesajul transmis de comandantul suprem aliat reafirmă principiul apărării colective: un atac împotriva unui membru al Alianței privește întreaga organizație.

Avertismentul vine într-un moment în care guverne europene acuză Moscova de intensificarea unor acțiuni ostile, de la atacuri cibernetice și sabotaje până la incidente cu drone.

Tensiunile au fost alimentate și de declarațiile recente ale Rusiei. Moscova a avertizat luna trecută că ar putea recurge la arme nucleare dacă NATO ar încerca să izoleze regiunea Kaliningrad, enclava rusă situată între Polonia și Lituania.

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