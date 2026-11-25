Înmulțirea matricelor este una dintre operațiile de bază folosite de calculatoare. O matrice este, în esență, un tabel de numere, organizat pe rânduri și coloane. Astfel de calcule se regăsesc în funcționarea sistemelor de inteligență artificială, în simulări științifice și în procesarea imaginilor.

Până acum, matematicienii știau că există metode prin care înmulțirea a două matrice poate fi realizată mai rapid decât prin procedeul clasic. Pentru două matrice cu câte „n” rânduri și „n” coloane, metoda obișnuită necesită un număr de operații proporțional cu n la puterea a treia. Algoritmi mai sofisticați au reușit să reducă această valoare, iar cercetătorii au încercat să afle cât de departe poate merge această optimizare.

Noua lucrare a OpenAI susține că răspunsul este 9/4, adică 2,25, indiferent de corpul matematic utilizat. Mai simplu spus, autorii susțin că nu există o metodă de înmulțire a două matrice pătrate care să aibă o creștere a numărului de operații mai mică decât această limită, în modelul matematic analizat.

Noua lucrare pretinde că demonstrează și limita inferioară

Importanța rezultatului constă în faptul că cercetătorii nu au prezentat doar o metodă de calcul mai rapidă, ci susțin că au demonstrat și că nu se poate obține o îmbunătățire teoretică peste această limită. Valoarea de 2,25 era deja cunoscută ca limită superioară, însă noua lucrare pretinde că demonstrează și limita inferioară, închizând astfel diferența dintre cele două.

Pentru demonstrație, cercetătorii au folosit o abordare matematică indirectă. Ei au analizat o problemă aparent fără legătură cu înmulțirea matricelor: verificarea unei liste de cuvinte pentru a determina dacă există elemente repetate. Autorii au arătat că o presupusă metodă de înmulțire a matricelor mai rapidă decât limita de 2,25 ar permite simplificarea excesivă a unor calcule necesare pentru rezolvarea acestei probleme, contrazicând o altă limită matematică demonstrată. Prin urmare, o asemenea accelerare nu ar fi posibilă.

Lucrarea nu prezintă însă un program care să facă automat calculatoarele actuale mai rapide și nici nu demonstrează că sistemele de inteligență artificială vor deveni imediat mai performante. Este vorba despre un rezultat teoretic, referitor la numărul minim de operații matematice necesare pentru înmulțirea matricelor.

O demonstrație care trebuie verificată de comunitatea științifică

Există și o precizare importantă. Lucrarea este disponibilă deocamdată ca preprint în depozitul public de cercetare al OpenAI și nu reprezintă un articol validat prin evaluare științifică independentă. Mai mult, compania precizează chiar în descrierea colecției că manuscrisele au fost produse de un model intern de inteligență artificială, că unele rezultate ar putea conține probleme și că materialele trebuie privite drept rezultate brute de cercetare, nu drept lucrări academice finalizate.

O parte a demonstrației este însoțită de o formalizare în limbajul Lean, un sistem folosit pentru verificarea matematică asistată de calculator. Documentația precizează însă că această verificare formală acoperă varianta fără operații de împărțire, în timp ce manuscrisul formulează un rezultat mai larg.

Dacă demonstrația va rezista verificărilor independente ale matematicienilor, rezultatul ar reprezenta o contribuție importantă la înțelegerea limitelor teoretice ale calculatoarelor și a modului în care pot fi optimizate unele dintre cele mai utilizate operații matematice.

O serie de rezultate matematice prezentate de OpenAI în 2026

Nu este prima dată când OpenAI anunță rezultate importante obținute cu ajutorul inteligenței artificiale în matematică. În mai 2026, compania a prezentat o demonstrație prin care un model AI a infirmat o conjectură formulată de matematicianul Paul Erdős în 1946, referitoare la numărul maxim de perechi de puncte aflate la distanța de o unitate într-un plan.

Demonstrația a fost verificată de matematicieni independenți, iar în noiembrie un studiu publicat în revista științifică PNAS a arătat că un alt model, GPT-5.5 Pro, a reușit să reproducă autonom rezultatul în opt încercări.

În august, OpenAI a prezentat alte zece rezultate matematice, care au adus progrese în domenii precum teoria numerelor, geometria, teoria grupurilor și informatica teoretică.

În septembrie, compania a anunțat și o demonstrație referitoare la ecuațiile Navier-Stokes, una dintre cele șapte probleme ale Mileniului, care încearcă să explice matematic comportamentul fluidelor. Această ultimă afirmație se află însă încă în proces de evaluare, Institutul de Matematică Clay menținând problema pe lista celor active.