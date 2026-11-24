Ministrul delegat a abordat și dificultățile combaterii dezinformării pe rețelele sociale, rolul inteligenței artificiale și posibilitatea introducerii unor restricții pentru accesul minorilor la platformele online.

Cum funcționează cipurile din cărțile electronice de identitate. „Codul tehnologic este pasiv”

Bogdan Dumitru a respins ideea potrivit căreia cipurile din cărțile electronice de identitate sau pașapoarte ar funcționa permanent. El a explicat că acestea sunt activate numai în anumite condiții, atunci când intră în câmpul electromagnetic al unui dispozitiv de citire.

„O mențiune a fost una dintre afirmații și anume că acel cip din buletin sau din pasaport este activ tot timpul. Acest cip este într-adevăr un ciip, conține niște instrucțiuni, poate executa un cod, dar el se activează doar în momentul când de cipul respectiv se apropie în câmp electromagnetic, care îl activează”, a declarat ministrul delegat.

Acesta a insistat asupra caracterului pasiv al tehnologiei.

„Codul tehnologic este pasiv. Conține ceva, dar este pasiv, el devine activ numai atunci când intră într-un aparat”, a explicat Bogdan Dumitru.

Ministrul a recunoscut însă că explicațiile tehnice nu sunt suficiente pentru a elimina imediat neîncrederea unor cetățeni.

„Dar asta nu înseamnă că unii dintre noi nu poate să aibă temeri. Aș spune că le înțeleg. Nu le înțeleg neapărat la nivel de explicații, dar înțeleg că temerea există”, a afirmat acesta.

În opinia sa, percepțiile se pot schimba prin informare repetată și prin familiarizarea populației cu utilizarea noilor tehnologii.

„Deci consider că e o chestiune de timp. Dacă suntem pasivi, probabil că timpul ăsta va fi de lungă durată”, a spus ministrul delegat.

Fake news și deepfake-uri. „Tehnologia poate să aibă limite”

Întrebat despre reacția statului român la răspândirea informațiilor false pe rețelele sociale, Bogdan Dumitru a declarat că există inițiative pentru identificarea conținutului manipulator, dar că evoluția inteligenței artificiale face dificilă combaterea fenomenului.

„Există multe inițiative și la nivelul statului, mecanisme și implementări de detecție de deepfake-uri, de fake news și așa mai departe. Însă trebuie să înțelegem, trebuie să admitem faptul că, de fapt am spus și mai devreme, tehnologia poate să aibă limite și mai ales folosirea AI-ului astăzi e ca o cursă a înarmării”, a afirmat oficialul.

Acesta a explicat că instrumentele de identificare a falsurilor trebuie adaptate permanent la noile metode de manipulare.

Bogdan Dumitru a vorbit și despre o inițiativă care ar permite raportarea conținutului problematic printr-un mecanism comun, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să folosească separat procedurile fiecărei platforme.

„Spre exemplu, vorbind de un demers prin care să există un mecanism să raportăm conținut cu probleme într-un singur loc și să nu mai trebuiască să folosim interfața sau mecanismele fiecarei rețele. Asta cred că ar fluidiza anumite aspecte. Evident nu va rezolva problema complet”, a precizat acesta.

Ministrul delegat consideră că autoritățile trebuie să combine măsurile tehnologice cu educarea populației, astfel încât utilizatorii să poată recunoaște mai ușor informațiile suspecte.

Alegerile anulate din 2024 și relația cu platformele sociale

Discuția a vizat și dificultățile întâmpinate de autoritățile române în relația cu marile platforme online, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale anulate din 2024.

Bogdan Dumitru a admis că instituțiile europene pot avea o capacitate mai mare de a determina platformele să coopereze decât autoritățile unui singur stat membru.

„E posibil să fie așa. N-am fost atunci în acel demers. Într-adevăr, cred că Uniunea Europeană are un călcâi mai puternic cu care poate să apese pe fârnă și lucrul ăsta se întâmplă și se întâmplă inclusiv cu România la masă”, a declarat oficialul.

Ministrul a precizat că a participat recent la discuții europene privind dezvoltarea unor mecanisme prin care autoritățile să poată obține mai rapid informații de la rețelele sociale.

„Chiar zilele trecute am participat la o astfel de întâlnire când am discutat a doua iterație a unui proiect care vine exact să discute cu, să pune niște mecanisme în cadrul rețelelor sociale care să permită accesul mai ușor la astfel de informații, dar nu numai accesul ușor, cât și rapid, aș spune în timp real”, a explicat Dumitru.

Referindu-se la scrutinul din 2024, el a susținut că accesul rapid la date ar fi putut ajuta autoritățile.

„Pentru că dacă ne uităm ce s-a întâmplat în cazul nostru în 2024, ar fi fost mult mai ușor sau util dacă am fi avut informațiile respective în timp real și capacitatea statului să le fi procesat în timp real, poate că lucrurile stăteau ușor diferite”, a declarat ministrul.

Accesul copiilor la rețelele sociale: verificarea vârstei prin portofelul electronic

Bogdan Dumitru a abordat și posibilitatea restricționării accesului minorilor la rețelele sociale, apreciind că România ar trebui să își coordoneze deciziile cu celelalte state europene.

Oficialul a menționat dezbaterile privind stabilirea unui prag de vârstă, indicând 15 ani ca posibilă variantă, fără a prezenta-o drept o decizie deja adoptată.

„E un subiect extrem de sensibil și aici aș spune, evident că am și o opinie din perspectiva de cetățean, dar din perspectiva funcției pot spune așa că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa și acolo există un proiect de lege, există dezbateri, vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani”, a declarat acesta.

Ministrul a sugerat că verificarea vârstei ar putea fi realizată prin intermediul unui portofel electronic, fără divulgarea tuturor datelor personale.

„Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie folosită cu portofelul electronic, pentru că vă spuneam că există acea posibilitate să îi spui rețelei sau locurile în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele”, a explicat Bogdan Dumitru.

„Valul ăsta AI va schimba lumea”. Ce le recomandă ministrul românilor

Întrebat dacă recomandă utilizarea inteligenței artificiale, ministrul delegat a răspuns afirmativ și a susținut că tehnologia va produce transformări majore în următorii ani.

„Pot să spun așa că valul ăsta AI va schimba lumea. Cu certitudine o va schimba mai mult decât orice altceva. Pare că suntem la începutul unei creșteri exponențiale, că tot abuzăm de termenul ăsta, dar fiind în partea de început, pare că totul e linear și nu s-a schimbat nimic”, a afirmat Dumitru.

El a avertizat că ritmul schimbărilor poate afecta inclusiv planurile profesionale ale oamenilor, dar că evitarea tehnologiei nu reprezintă o soluție.

„Eu sunt convins că lucrurile vor arăta altfel peste 5 ani. Și atunci poate că nu pot să recomand cuiva o abordare de tip capul în nisip, ca un struț. Chiar dacă nu ne place, toți ne-am luat, sau mulți dintre noi ne-am luat lovituri din partea AI-ului, inclusiv eu”, a declarat ministrul.

Bogdan Dumitru a oferit drept exemplu evoluțiile recente din matematică, informatică și dezvoltarea de software, domenii în care susține că progresele înregistrate într-un singur an au fost considerabile.

În ceea ce privește utilizarea concretă a inteligenței artificiale, recomandarea sa a fost ca oamenii să încerce să folosească instrumentele disponibile în propriul avantaj.

„La absolut tot ce credem că ne-ar fi util. La absolut tot ce credem că ne-ar putea crea, poate, un dezavantaj. Și atunci ar fi bine să ne uităm la unealta asta, ca la ceva ce putem să o folosim în favoarea noastră. În favoarea noastră ca individ și, evident, în favoarea noastră ca societate”, a concluzionat Dumitru.