Ministrul Transporturilor din Spania a demisionat la câteva zile după accidentul feroviar

Óscar Puente și-a anunțat decizia în Congres, unde se prezentase pentru a oferi detalii despre circumstanțele accidentului produs miercurea trecută în apropierea localității Urda, la sud de capitala Madrid, scrie BBC.

„Un ministru al Transporturilor dintr-o țară precum Spania nu poate rămâne în funcție după două accidente de o asemenea gravitate în mai puțin de un an”, a declarat el, făcând referire și la un accident mortal produs în luna ianuarie în Andaluzia, în sudul Spaniei.

Cea mai recentă tragedie, petrecută la Urda, a avut loc atunci când un tren de mare viteză al operatorului de stat Renfe a lovit din spate un alt tren, staționat, aparținând companiei Iryo.