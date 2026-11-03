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Ministrul Transporturilor din Spania a demisionat la câteva zile după accidentul feroviar

Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a demisionat marți, la șase zile după coliziunea în care au fost implicate trenuri de mare viteză, accident soldat cu cel puțin 69 de morți și zeci de răniți.
Ministrul Transporturilor din Spania a demisionat la câteva zile după accidentul feroviar
Sursa foto: imagine martor accident
Laura Buciu
03 nov. 2026, 22:45, Știri externe
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Óscar Puente și-a anunțat decizia în Congres, unde se prezentase pentru a oferi detalii despre circumstanțele accidentului produs miercurea trecută în apropierea localității Urda, la sud de capitala Madrid, scrie BBC.

„Un ministru al Transporturilor dintr-o țară precum Spania nu poate rămâne în funcție după două accidente de o asemenea gravitate în mai puțin de un an”, a declarat el, făcând referire și la un accident mortal produs în luna ianuarie în Andaluzia, în sudul Spaniei.

Cea mai recentă tragedie, petrecută la Urda, a avut loc atunci când un tren de mare viteză al operatorului de stat Renfe a lovit din spate un alt tren, staționat, aparținând companiei Iryo.

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