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„Ultimatum ostil”. Google pune școlile în fața unei alegeri controversate: acceptă inteligența artificială sau renunță la motorul de căutare

Google afirmă că nu există nicio modalitate de a folosi motorul de căutare fără a recurge la inteligența artificială (IA). Într-un anunț adresat școlilor, gigantul tehnologic a arătat cât de strâns legată este IA de cel mai popular site web din lume.
„Ultimatum ostil”. Google pune școlile în fața unei alegeri controversate: acceptă inteligența artificială sau renunță la motorul de căutare
Alexandra-Valentina Dumitru
03 nov. 2026, 22:56, Știri externe
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Google tocmai a recunoscut că nu se poate folosi motorul de căutare Google fără a recurge la inteligența artificială, arată The Guardian.

Marți, gigantul din domeniul căutării a anunțat o serie de noi produse bazate pe IA destinate sălilor de clasă și școlilor, precum și mai multe modalități prin care profesorii și școlile pot limita sau restricționa utilizarea acestor instrumente de IA.

Compania a afirmat că școlile ar trebui să aibă controlul asupra modului în care elevii utilizează IA în sala de clasă. Există însă o problemă: dacă o școală sau un profesor blochează utilizarea funcțiilor de IA ale Google, elevii nu vor mai putea folosi Google Search.

„După ce am ascultat părerile școlilor, profesorilor, cercetătorilor de renume și factorilor de decizie, actualizăm acum abordarea noastră privind controalele pentru Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom și Google Search”, au scris directorii companiei într-o postare pe blog. „Accesul la aceste produse va fi complet dezactivat pentru conturile elevilor din învățământul preuniversitar până când administratorii școlilor le vor activa în mod explicit”.

Google: Căutarea și inteligența artificială sunt profund integrate

Într-un comentariu adresat ziarului New York Times, Chris Phillips, vicepreședintele Google pentru educație, a afirmat că nu există Căutare Google fără IA.

„Căutarea și IA sunt profund integrate”, a spus Phillips. O interdicție la nivel de școală privind IA ar însemna că elevii „nu vor avea acces la funcția de căutare și vor vedea un mesaj din partea școlii lor care indică faptul că aceasta nu este disponibilă”, a declarat el pentru Times. Ziarul The Guardian a contactat, de asemenea, Google, dar nu a primit un răspuns până la momentul publicării.

Google, acuzat că impune IA în școli

Pentru unii, această măsură pare o sancțiune pentru neimplementarea funcționalităților de IA ale Google.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, care a impus recent un moratoriu de un an asupra instrumentelor generative de IA în școlile din oraș până în clasa a opta, a afirmat că Google își exploatează controlul aproape total asupra căutării online.

„Google încearcă să-și folosească puterea de monopol pentru a impune IA în școlile noastre publice”, a postat Mamdani pe X.

Lina Khan, fosta președintă a Comisiei Federale pentru Comerț din SUA a declarat că Google își folosește monopolul asupra căutărilor pentru „a constrânge școlile să adopte IA”.

Omniprezența motorului de căutare Google l-a transformat de mult timp într-un instrument esențial pentru elevi, iar pierderea accesului la acesta s-ar putea dovedi un motiv suficient pentru a opta pentru utilizarea noilor funcționalități de IA în școli. De asemenea, Google a menținut de ani de zile o poziție dominantă în domeniul tehnologiei din sălile de clasă din SUA, oferind produse ieftine și gratuite. De la Gmail și Google Docs până la Google Classroom și Chromebook-urile Google, suita de soluții software și hardware a companiei se numără printre cele mai utilizate în școli.

Google introduce un instrument de învățare bazat pe inteligență artificială

Una dintre noile funcționalități anunțate astăzi de Google a fost „Guided Learning”, un instrument de studiu bazat pe IA care „îi îndrumă pe elevi prin procesul de rezolvare a problemelor”, în loc să le ofere răspunsul. Compania intenționează să integreze „Guided Learning” direct în Google Search.

„De exemplu, dacă un elev lipește o problemă complexă de fizică sau cere ajutor pentru a scrie o recenzie de carte în Căutare, va vedea sugestii care să-l ajute să gândească critic și să înțeleagă conceptele, fără a ajunge direct la răspuns”, a scris compania.

Lila Byock, fondatoarea unei organizații școlare, a calificat anunțul Google drept un „ultimatum ostil”. Organizația este o coaliție națională formată din părinți și profesori care militează pentru politici mai centrate pe elevi în ceea ce privește utilizarea ecranelor în școli.

„Acest tip de intimidare nu are ce căuta în școlile noastre”, a declarat Byock. „Valoarea educațională – nu valoarea pentru acționari – trebuie să determine ce produse sunt utilizate de elevi, iar autoritățile de reglementare trebuie să intervină pentru a împiedica marile companii tehnologice să exploateze elevii în scopul obținerii de profit”.

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