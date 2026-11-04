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Guvernatorul din New Jersey a avertizat porturile din stat că riscă sancțiuni severe dacă primesc nave cu motorină rusească

Guvernatorul statului New Jersey a avertizat porturile din stat că riscă sancțiuni severe dacă primesc nave cu motorină rusească, în conformitate cu acordul Trump-Putin.
Guvernatorul din New Jersey a avertizat porturile din stat că riscă sancțiuni severe dacă primesc nave cu motorină rusească
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
04 nov. 2026, 08:13, Politic
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Mikie Sherrill, guvernatorul statului New Jersey, a avertizat porturile din statul pe care îl conduce că importul de motorină rusească încalcă legislația federală, în ciuda acordului încheiat de președintele american Donald Trump cu Moscova. Avertizarea a fost lansată printr-o scrisoare datată 2 noiembrie, potrivit The Kyiv Independent.

„Orice încercare de a obține profit din comerțul ilegal cu combustibil rusesc va atrage sancțiuni severe. Vă îndemn să respingeți orice navă-cisternă care încearcă să vă utilizeze facilitățile pentru a facilita o astfel de activitate ilicită”, se arată în scrisoarea adresată porturilor și operatorilor de terminale din New Jersey.

Acordul Trump-Putin

Importul de motorină rusească nu ar face decât să finanțeze războiul Rusiei împotriva Ucrainei și nu ar duce la scăderea prețurilor la combustibil în SUA, a adăugat Sherrill într-o postare pe platforma X.

Pe 9 octombrie, în urma unei discuții telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, Donald Trump a declarat că Rusia a acceptat să furnizeze milioane de tone de motorină către SUA și piețele globale.

„Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și celei globale, alte 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea”, a scris Trump pe Truth Social.

Guvernatorul l-a criticat dur pe Trump

De asemenea, Sherrill a criticat acordul lui Trump cu Rusia, având în vedere rolul acesteia de aliat al Teheranului, subliniind că „SUA se află în prezent într-o stare de ostilitate cu Iranul, a cărui armată este responsabilă pentru uciderea a 23 de militari și rănirea altor zeci”.

Ea a adăugat că Trump nu are autoritatea de a ridica sancțiunile impuse prin legea privind petrolul rusesc adoptată în momentul în care Rusia a lansat invazia la scară largă în 2022. Președintele poate ridica sancțiunile dacă demonstrează faptul că Rusia și-a retras forțele din Ucraina.

„Statul New Jersey va recurge la toate instrumentele legale și de reglementare disponibile pentru a se asigura că porturile, întreprinderile și infrastructura noastră nu sunt exploatate în scopul promovării unor interese contrare celor ale Statelor Unite ale Americii și ale statului New Jersey”, a precizat Sherrill.

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