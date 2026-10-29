Guvernatoarea statului New Jersey amenință că va bloca livrările de motorină din Rusia

Mikie Sherrill a declarat pentru Financial Times că acordul lui Donald Trump cu Vladimir Putin ar umple buzunarele președintelui rus „în detrimentul consumatorilor americani și al aliatului nostru democratic, Ucraina”.

„Donald Trump nu face nimic pentru a reduce prețurile benzinei, prețurile motorinei sau costurile”, a spus ea.

„Acordul lui Trump cu Putin privind motorina este corupt și ilegal, iar eu evaluez opțiunile pentru a împiedica sosirea acestuia într-un port din New Jersey”, a adăugat Mikie Sherrill.

Nu este clar ce atribuții legale are Sherrill pentru a împiedica intrarea petrolierelor în porturile din New Jersey. Cu toate acestea, amenințarea sa amplifică presiunile asupra companiilor, pe care administrația Trump încearcă să le convingă să preia și să cumpere motorina rusească.

Declarațiile sale vin în contextul în care trei petroliere, dintre care unul se află pe lista de sancțiuni a SUA, iar altul pe cea a Uniunii Europene, urmează să ajungă în porturile americane la doar câteva zile după alegerile de la jumătatea mandatului.

Transporturile, care însumează aproximativ 140.000 de tone, sunt primele autorizate de autoritățile americane în baza acordului recent al președintelui Trump privind exceptarea motorinei rusești de la sancțiuni. Măsura urmărește să limiteze creșterea puternică a prețurilor la carburanți în SUA și să ajute Partidul Republican să păstreze controlul asupra Congresului.

Acordul dintre Trump și Putin privind motorina a provocat reacții puternice din partea politicienilor democrați și a unor republicani, care i-au cerut președintelui american să îl anuleze, avertizând că acesta ar putea fi ilegal.