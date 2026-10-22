Acordul lui Trump cu Rusia privind motorina a compromis progresele către pace în Ucraina, afirmă președintele Cehiei

Într-un interviu acordat marți rețelei Axel Springer Global Reporters Network, din care face parte și Politico, Petr Pavel a declarat că sancțiunile impuse de SUA și Europa asupra petrolului rusesc, oligarhilor și altor sectoare ale economiei puneau Rusia „sub presiune”.

Însă acordul anunțat de Trump la începutul acestei luni, prin care Rusia urma să furnizeze Statelor Unite sute de mii de tone de motorină, i-a oferit Moscovei „un răgaz să respire”.

„Acum va fi mult mai dificil”, a declarat Petr Pavel. „Rusia profită de acest moment pentru a scăpa de presiune, iar acest lucru reprezintă și un fel de încurajare morală pentru ei”.

Casa Albă a transmis miercuri că Trump „a negociat cu succes” acordul pentru a aproviziona piața mondială cu „cantități uriașe de motorină și pentru a reduce prețurile”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe rețelele sociale că acordul „servește intereselor Rusiei” și îi permite acesteia „să ucidă mai mulți oameni, să continue războiul mai mult timp, să respecte și mai puțin America și să provoace pierderi și pagube și mai mari în întreaga lume”.

Petr Pavel: Trump are o abordare mai deschisă față de Rusia decât liderii europeni

Președintele Cehiei și-a exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean.

„Cred că președintele Zelenski și întreaga Ucraină sunt victimele unui conflict”, a declarat Pavel. „Aș fi probabil ultimul care ar învinovăți Ucraina pentru acest conflict. Nu Ucraina a atacat Rusia. Nu Ucraina a amenințat Rusia”.

El a adăugat că Trump are o abordare mai deschisă față de Rusia decât oricare dintre liderii europeni.

„Într-o anumită măsură, ar putea fi atras de Vladimir Putin ca lider cu autoritate, dar nu cred că președintele Trump privește lucrurile din perspectiva unei lupte între democrație și autocrații, deoarece le analizează pur și simplu din perspectiva prosperității economice a Statelor Unite”, a adăugat Pavel.

Președintele Cehiei avertizează că Rusia ar putea ignora Europa și Ucraina

Deși și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acordul privind motorina, Pavel a evitat să afirme că Statele Unite au trădat Ucraina sau ceilalți parteneri europeni.

„Nu știu încă dacă putem numi acest lucru o trădare, dar l-aș numi o greșeală”, a declarat el.

„Pentru că … acest lucru oferă acum Rusiei o nouă speranță: speranța că poate ignora Europa, că poate ignora Ucraina, că se poate concentra pe încheierea unui acord cu Statele Unite, eventual și cu China, și că poate aranja totul în funcție de propriile priorități și strategii. Cred că acest lucru este în mod clar împotriva intereselor noastre în Europa”, a adăugat președintele Cehiei.

Pavel nu a exclus ca țările europene să cumpere din nou petrol din Rusia în viitor, dar a precizat că acest lucru nu se va întâmpla prea curând.

„Dacă într-o zi Rusia va fi o țară care respectă suveranitatea și granițele altor state, de ce nu am avea relații comerciale normale cu o astfel de țară? Dar Rusia nu a ajuns încă în acel punct”, a spus el.