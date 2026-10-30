Greenpeace a identificat șapte petroliere rusești care transportă motorină către SUA / Trei nave sunt sancționate internațional

Organizația a publicat informațiile pe 29 octombrie, după ce președintele american Donald Trump a suspendat temporar sancțiunile care restricționau exporturile de petrol rusesc, arată Kyiv Independent.

Navele traversează în prezent Oceanul Atlantic, iar una dintre ele se apropie de coasta de est a Statelor Unite.

Sosirea lor este estimată pentru începutul lunii noiembrie, însă porturile de destinație nu sunt cunoscute.

Greenpeace a pus la dispoziție și o hartă interactivă care permite urmărirea deplasării petrolierelor. Potrivit organizației, navele identificate sunt Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea și Primorye.

Trei petroliere fac parte din „flota din umbră” a Rusiei

Dintre cele șapte nave, trei – Talisman, Leruo și Primorye – figurează pe listele de sancțiuni impuse de mai multe state.

Acestea sunt asociate cu așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, formată din nave folosite pentru exportul de petrol și produse petroliere în condiții care permit ocolirea restricțiilor internaționale.

Petrolierul Talisman se află sub sancțiuni americane încă din ianuarie 2025, potrivit informațiilor prezentate de Greenpeace Ucraina și de portalul ucrainean dedicat sancțiunilor de război.

Polina Kolodiazhna, responsabilă de campaniile pentru energie din cadrul Greenpeace Ucraina, a avertizat că veniturile obținute de Rusia din aceste transporturi pot contribui la finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Ea a criticat reluarea comerțului cu produse petroliere rusești și a susținut că astfel de livrări slăbesc regimul internațional de sancțiuni.

Decizia lui Trump a provocat reacții în SUA și în Ucraina

Pe 9 octombrie, Donald Trump a anunțat că permite temporar vânzarea motorinei rusești pe piața americană. Decizia a venit în contextul presiunilor asupra prețurilor la energie, amplificate de războiul cu Iranul. Măsura a provocat reacții critice din partea Ucrainei, a aliaților săi și a unor politicieni americani.

Senatorul democrat Richard Blumenthal a avertizat, pe 28 octombrie, o companie de transport maritim care participă la livrări. El i-a cerut să întoarcă navele, în caz contrar riscând încălcarea legislației americane privind sancțiunile.

Blumenthal susține că legea adoptată în 2022, după invazia rusă la scară largă, interzice importurile de petrol rusesc și că acordul dintre Trump și Vladimir Putin nu poate anula prevederile acesteia.

La rândul său, guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a declarat pe 29 octombrie că analizează posibilitatea de a împiedica petrolierele rusești să intre în porturile statului. Ea a criticat acordul și a acuzat administrația Trump că favorizează interesele Moscovei în detrimentul consumatorilor americani și al Ucrainei.

Moscova limitează accesul la informații despre exporturile energetice

În paralel, Rusia a redus transparența asupra sectorului energetic. Pe 28 septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret care restricționează accesul la date privind rafinăriile și exporturile de energie ale țării.

Măsura a fost adoptată în contextul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești și adaugă un nou nivel de opacitate transporturilor maritime.