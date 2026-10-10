De ce s-a întors din nou Trump împotriva lui Zelenski

Donald Trump a declanșat un nou conflict cu Volodimir Zelenski, cerând înlocuirea președintelui ucrainean cu un lider dispus să negocieze pacea cu Rusia. În spatele declarațiilor se află însă și o problemă politică internă tot mai presantă pentru liderul american: prețurile carburanților, care au crescut puternic în loc să scadă, așa cum promisese în campania electorală. Cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor pentru Congres, Trump încearcă să reducă prețurile printr-un acord controversat cu Vladimir Putin și îl acuză pe Zelenski că sabotează aprovizionarea globală cu motorină.

Președintele american Donald Trump a cerut sâmbătă, 10 octombrie, schimbarea conducerii Ucrainei, susținând că Volodimir Zelenski nu este dispus să încheie un acord de pace cu Rusia.

„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, a declarat Trump, adăugând că Zelenski a avut numeroase oportunități să negocieze încheierea războiului, dar nu a profitat de ele.

Noua ofensivă verbală a liderului american a venit la doar o zi după ce acesta a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru creșterea exporturilor de motorină rusească spre Statele Unite și piața internațională.

La prima vedere, conflictul pare să privească strategia militară a Kievului și negocierile de pace. În realitate, disputa are și o componentă electorală importantă, legată de una dintre cele mai cunoscute promisiuni făcute de Trump alegătorilor americani.

Promisiunea lui Trump: prețurile la energie vor scădea la jumătate

În campania prezidențială din 2024, Donald Trump a promis în repetate rânduri că va reduce costurile energiei cu 50% în primele 12 luni de mandat.

Trump susținea că majorarea producției americane de petrol și gaze va duce la ieftinirea carburanților și, implicit, a transporturilor, alimentelor și altor produse.

Promisiunea nu a fost îndeplinită.

Potrivit unei analize PolitiFact publicate la împlinirea primului an al mandatului, în ianuarie 2026, benzina se ieftinise cu aproximativ 11%, mult sub ținta de 50%, în timp ce electricitatea și gazele naturale se scumpiseră.

Ulterior, războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a provocat perturbări majore pe piețele energetice internaționale, iar prețurile carburanților au crescut.

Motorina a ajuns vineri, 9 octombrie, la aproximativ 6,28 dolari pe galon, față de 3,68 dolari în urmă cu un an, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 70%.

Alegerile din noiembrie schimbă calculele Casei Albe

Pe 3 noiembrie 2026, americanii sunt chemați la urne pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial.

Vor fi puse în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 de mandate din Senat, iar rezultatul va determina raportul de forțe din Congres pentru următorii doi ani.

Miza este importantă pentru Trump. Pierderea controlului republican asupra uneia dintre camere ar complica adoptarea agendei sale legislative și ar întări capacitatea democraților de a supraveghea și investiga administrația.

În acest context, creșterea costului vieții reprezintă un risc politic major.

Un sondaj Reuters/Ipsos publicat pe 9 octombrie arată că 78% dintre americani consideră că politicile lui Trump au contribuit la creșterea costului vieții. Nemulțumirile nu se limitează la alegătorii democrați: 57% dintre republicani afirmă că prețurile cresc mai repede decât salariile.

Scumpirea motorinei este deosebit de sensibilă deoarece influențează costurile transportului de mărfuri, agriculturii și distribuției alimentelor. Prin urmare, administrația americană are nevoie de rezultate economice vizibile înaintea alegerilor, iar reducerea prețurilor combustibililor a devenit o prioritate imediată.

Zelenski, un posibil țap ispășitor pentru scumpirile din SUA

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești îi oferă lui Trump posibilitatea de a atribui o parte din responsabilitatea pentru scumpirea carburanților unui actor extern.

Ucraina bombardează instalațiile petroliere ale Rusiei pentru a reduce veniturile Moscovei din exporturile energetice și pentru a perturba aprovizionarea armatei ruse.

Aceste atacuri au afectat producția și exporturile rusești de combustibili, contribuind la presiunile asupra unei piețe internaționale deja destabilizate de războiul din Orientul Mijlociu.

Trump susține însă că Zelenski ignoră efectele globale ale acestor operațiuni.

„I-am spus lui Zelenski: poți să faci ce vrei Rusiei, dar nu lovi rafinăriile, pentru că aceasta este o problemă mondială”, a declarat președintele american sâmbătă.

Potrivit Axios, Donald Trump i-a cerut președintelui ucrainean de aproximativ șase ori să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Kievul a continuat însă operațiunile cu drone împotriva infrastructurii petroliere rusești, considerându-le o componentă esențială a strategiei de slăbire a capacității Moscovei de a susține războiul.

Un oficial american citat de Axios a explicat că Zelenski riscă să piardă sprijinul politic pe care reușise să îl reconstruiască în relația cu Trump în ultimele șase luni.

„Zelenski interpretează greșit situația. Continuând să lovească rafinăriile, el erodează bunăvoința pe care a construit-o cu Trump”, a afirmat oficialul.

Trump face un acord cu Putin, dar Rusia nu promite pacea

Vineri, Trump a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Vladimir Putin pentru creșterea livrărilor de motorină rusească pe piețele internaționale.

Potrivit anunțului președintelui american, Rusia urmează să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină, iar alte 1,5 milioane de tone ar urma să ajungă pe piață până la sfârșitul anului.

Zelenski, care nu fusese consultat, a condamnat înțelegerea, calificând-o drept un cadou pentru Putin și avertizând că veniturile obținute de Rusia ar putea finanța noi atacuri împotriva Ucrainei.

Într-un interviu acordat Axios, președintele ucrainean a descris decizia drept incorectă și neonestă.