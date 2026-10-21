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Vladimir Putin, la discuțiile cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff: O întrevedere cu președintele SUA ar putea avea loc în China

Președintele rus Vladimir Putin i-a sugerat miercuri emisarului special Steve Witkoff, în cadrul discuțiilor purtate la Sankt Petersburg, o întrevedere directă cu președintele american Donald Trump în China.
Vladimir Putin, la discuțiile cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff: O întrevedere cu președintele SUA ar putea avea loc în China
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 oct. 2026, 13:51, Știri externe
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Liderul de la Kremlin l-a primit miercuri pe emisarul special al președintelui Donald Trump la Sankt Petersburg pentru discuții. În cadrul întâlnirii, Vladimir Putin i-a propus oficialului american o întâlnire cu președintele Donald Trump care să aibă loc în China, notează televiziunea rusă, citată de agenția Reuters

Încă de luni Donald Trump a declarat că este deschis unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, dacă discuțiile s-ar concentra asupra dezarmării nucleare. 

„Rusia, sincer să fiu, s-a comportat bine în privința Ucrainei. Nu au făcut prea multe. Și același lucru este valabil și pentru China. Am avea ocazia să discutăm despre arme nucleare și dezarmarea nucleară. Sunt dispus oricând să particip la o întâlnire pe tema dezarmării nucleare”, a  spus Trump

De asemenea, Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a transmis că președintele Vladimir Putin, președintele SUA Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping ar putea avea o întâlnire trilaterală în marja summitului APEC din luna noiembrie, care va avea loc în China. 

„Având în vedere că toți cei trei șefi de stat ar putea participa la summitul din China, subiectul unei astfel de întâlniri ipotetice a fost într-adevăr adus în discuție. A fost adus în discuție, dar nimeni nu a discutat sau prezentat propuneri sau acorduri specifice, fie cu privire la întâlnirea în sine, fie la posibila agendă și conținutul acesteia”, a declarat Peskov

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