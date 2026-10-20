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Trump spune că este deschis unei reuniuni trilaterale cu Putin și Xi Jinping. Războiul din Ucraina nu ar fi tema principală

Președintele american Donald Trump a declarat luni că este deschis unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, dar a precizat că principalul subiect al discuțiilor nu ar fi războiul din Ucraina.
Trump spune că este deschis unei reuniuni trilaterale cu Putin și Xi Jinping. Războiul din Ucraina nu ar fi tema principală
Iulian Moşneagu
20 oct. 2026, 07:36, Știri externe
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Trump le-a declarat jurnaliștilor, la Casa Albă, că ar participa la un summit cu cei doi lideri dacă discuțiile s-ar concentra asupra dezarmării nucleare, relatează Politico.

Declarațiile sale vin după ce The Wall Street Journal a relatat că Putin ar fi propus o întâlnire între cei trei lideri, în marja summitului APEC de luna viitoare, din China, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Trump vrea ca discuțiile cu Putin și Xi Jinping să se concentreze pe dezarmarea nucleară

„Aș face-o, nu atât de mult pentru Ucraina”, a spus Trump.

„Rusia, sincer să fiu, s-a comportat bine în privința Ucrainei. Nu au făcut prea multe. Și același lucru este valabil și pentru China. Am avea ocazia să discutăm despre arme nucleare și dezarmarea nucleară. Sunt dispus oricând să particip la o întâlnire pe tema dezarmării nucleare”, a adăugat președintele SUA.

Președintele american nu a exclus posibilitatea ca la întâlnire să fie discutate și alte subiecte, dar a subliniat că dezarmarea nucleară ar trebui să fie tema principală.

„Dacă președintele Xi dorește o astfel de întâlnire, aș participa. Sunt sigur că am discuta și despre alte lucruri, precum comerțul, dar da, aș participa”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru WSJ că există discuții privind organizarea unei astfel de întâlniri. Totuși, acesta a precizat că nu s-a ajuns încă la o înțelegere clară privind subiectele care ar urma să fie discutate.

Trump îl critică din nou pe Zelenski

Posibilitatea organizării summitului apare după ce Trump a relaxat unele sancțiuni împotriva Rusiei și a anunțat un acord cu Putin privind achiziția de motorină rusească. În același timp, președintele american l-a învinovățit pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski pentru continuarea războiului.

„Sincer să fiu, cred că a venit momentul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei, pentru că ce s-a întâmplat până acum? Linia frontului s-a modificat foarte puțin, dar un milion de oameni, un număr uriaș de oameni, au murit”, le-a declarat Trump jurnaliștilor.

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