Donald Trump ajunge la cel mai scăzut nivel de popularitate din cele două mandate. Democrații au un avans de 12 puncte înaintea alegerilor

Sondajul Reuters/Ipsos, încheiat luni, 19 octombrie, arată că numai 31% dintre americani aprobă activitatea lui Donald Trump la Casa Albă. Este o scădere de un punct procentual față de cercetarea realizată cu două săptămâni înainte și cel mai redus nivel de popularitate înregistrat de Trump în oricare dintre mandatele sale prezidențiale. Rezultatele apar înaintea alegerilor legislative din 3 noiembrie, când americanii vor decide componența Congresului pentru următorii doi ani.

Democrații au un avantaj de 12 puncte. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului

Potrivit sondajului, 47% dintre alegătorii înregistrați ar vota candidații Partidului Democrat dacă alegerile pentru Congres ar avea loc acum, față de 35% care ar opta pentru republicani. Diferența de 12 puncte procentuale reprezintă cel mai mare avantaj al democraților înregistrat în actualul ciclu electoral.

În urmă cu două săptămâni, democrații conduceau cu 44% la 37%, diferența fiind atunci de șapte puncte. Noua evoluție ar putea spori șansele opoziției de a câștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților sau chiar asupra Senatului.

Pierderea majorității în oricare dintre cele două camere ar complica adoptarea proiectelor legislative susținute de Donald Trump în ultimii doi ani ai mandatului său. Totuși, Reuters precizează că sondajele naționale privind intenția de vot nu reflectă integral competițiile desfășurate separat în fiecare stat și circumscripție electorală. Prin urmare, avantajul democraților la nivel național nu garantează câștigarea majorității în Congres.

Femeile se îndreaptă tot mai mult spre democrați

Una dintre cele mai importante schimbări identificate de sondaj privește opțiunile alegătoarelor. Aproximativ 50% dintre femeile cu drept de vot chestionate au declarat că ar susține candidații democrați, în timp ce 32% ar vota cu republicanii.

Această diferență de 18 puncte contribuie semnificativ la avantajul național al Partidului Democrat. Și în rândul bărbaților, democrații se află în fața republicanilor, însă diferența este mai redusă.

68% dintre americani sunt nemulțumiți de modul în care Trump gestionează economia

Situația economică reprezintă unul dintre principalele motive de nemulțumire ale alegătorilor. Potrivit Reuters, popularitatea lui Trump a fost afectată de creșterea prețurilor la benzină, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri militare asupra Iranului, în februarie.

Războiul a provocat o scumpire puternică a carburanților, cu efecte directe asupra bugetelor gospodăriilor americane. Sondajul arată că 68% dintre respondenți dezaprobă modul în care președintele gestionează economia.

Nemulțumirea se manifestă inclusiv în interiorul Partidului Republican: 37% dintre americanii care se identifică drept republicani sunt nemulțumiți de politica economică a lui Trump. Întrebați care partid ar administra mai bine economia, 40% dintre respondenți au ales democrații, comparativ cu 33% care au indicat republicanii.

Aceasta reprezintă o vulnerabilitate importantă pentru Casa Albă, în condițiile în care problemele economice și costul vieții ocupă un loc central în preocupările alegătorilor.

Alegerile din 3 noiembrie ar putea schimba echilibrul politic de la Washington

Noul sondaj Reuters/Ipsos a fost realizat online, pe parcursul a patru zile, și a inclus 1.679 de adulți americani, dintre care 1.279 de alegători înregistrați. Marja de eroare este de aproximativ două puncte procentuale pentru totalul respondenților și de trei puncte pentru alegătorii înregistrați.

Alegerile pentru Congres sunt programate pentru 3 noiembrie. Controlul Camerei Reprezentanților și al Senatului va determina în mare măsură capacitatea administrației Trump de a-și promova agenda legislativă până la încheierea mandatului prezidențial.