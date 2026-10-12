Trump vine cu o ofertă de 5.000 de dolari pentru americani. Totul depinde de rezultatul alegerilor

Președintele Donald Trump și-a reiterat promisiunea de a trimite câte 5.000 de dolari fiecărui cetățean american adult, dacă republicanii își păstrează majoritatea în Congres la alegerile de luna viitoare. În același timp, liderul de la Casa Albă a avertizat că o victorie a democraților ar provoca o „depresiune economică”, relatează The Independent.

„Voi oferi tuturor cetățenilor adulți din Statele Unite ale Americii câte 5.000 de dolari”, a declarat Trump într-un videoclip de 42 de secunde, publicat luni de Casa Albă pe contul său de X, pe care îl utilizează rareori.

„Politicile democraților nu vor permite acest lucru. De fapt, se va întâmpla exact contrariul. Vă vor crește taxele. Dacă democrații câștigă, veți avea o depresie economică. Dacă republicanii câștigă, fiecare dintre voi va avea 5.000 de dolari în buzunar, iar țara noastră va avea parte de un succes economic cum nu am mai văzut niciodată”, a afirmat președintele american.

Promisiunea a fost descrisă de unii critici drept o formă de „mituire” a alegătorilor.

Un plan de 1.350 de miliarde de dolari, fără o sursă clară de finanțare

Trump a prezentat pentru prima dată ideea unui „dividend” de 5.000 de dolari luna trecută, la convenția Partidului Republican organizată în Dallas. Ulterior, a insistat că plățile vor fi efectuate „100%”.

Cu toate acestea, administrația americană nu a explicat cum ar urma să finanțeze programul.

Statele Unite au aproximativ 270 de milioane de adulți, ceea ce înseamnă că acordarea a 5.000 de dolari fiecăruia ar costa aproximativ 1.350 de miliarde de dolari, de peste trei ori mai mult decât veniturile colectate de guvernul federal din taxe vamale în ultimul an fiscal.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a declarat că banii nu vor proveni de la contribuabili, în timp ce directorul Consiliului Economic Național, Kevin Hassett, a sugerat că plățile ar putea fi aprobate de Congres printr-o procedură bugetară care le-ar permite republicanilor să adopte măsura fără voturile democraților.

Mai mulți republicani, printre care senatorul Rand Paul și congresmenul Chip Roy, s-au declarat împotriva inițiativei, invocând nivelul ridicat al datoriei publice, care a depășit pentru prima dată 40.000 de miliarde de dolari în august.

Trump promite și alte plăți înaintea alegerilor

Promisiunea celor 5.000 de dolari este cea mai costisitoare dintre mai multe măsuri financiare anunțate de administrația Trump înaintea alegerilor.

Săptămâna trecută, președintele a declarat că peste 20 de milioane de vârstnici vor primi câte 90 de dolari pentru compensarea primelor de asigurare Medicare Part B.

De asemenea, administrația a început să trimită cecuri de rambursare de 500 de dolari către aproximativ un milion de persoane despre care susține că au plătit sume prea mari pentru asigurările medicale prin programul Affordable Care Act.

Popularitatea lui Trump, la cel mai scăzut nivel al mandatelor sale

Promisiunile financiare vin într-un moment în care popularitatea lui Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat în cele două mandate ale sale.

Un sondaj Pew Research Center, realizat între 28 septembrie și 4 octombrie, arată că 30% dintre americani aprobă activitatea președintelui, în timp ce 68% o dezaprobă.

În ultimele două sondaje Reuters/Ipsos, rata de aprobare a fost de 32%.

Totodată, doar 17% dintre americani aprobă modul în care Trump gestionează costul vieții, potrivit celui mai recent sondaj AP-NORC.

În rândul alegătorilor înregistrați, sondajul Pew arată că democrații sunt susținuți de 44%, comparativ cu 36% pentru republicani. De asemenea, 44% dintre respondenți au declarat că votul lor din noiembrie va reprezenta un vot împotriva președintelui.