Statistica arată că anul trecut peste 40% dintre adulții din Statele Unite nu și-au administrat medicamentele conform prescripției medicale din cauza costurilor. Statistica citată de Al Jazeera a fost realizată de KFF, o organizație independentă de cercetare în domeniul politicilor de sănătate.

Publicația a prezentat cazul unei paciente din Maryland care s-a gândit să împartă cu sora ei pastilele pentru tratamentul sclerozei multiple. În plus, femeia în vârstă de 45 de ani a făcut mai multe solicitări către autoritățile medicale pentru a beneficia de acoperirea costului de 10.000 de dolari pentru tratamentul lunar.

De ce sunt atât de scumpe medicamentele în SUA

Spre deosebire de multe alte țări, SUA oferă companiilor farmaceutice o libertate mult mai mare în stabilirea propriilor prețuri. Potrivit organizației de apărare a pacienților „Patients For Affordable Drugs Now”, legislația actuală conferă producătorilor „puterea unilaterală de a stabili prețurile de lansare pe piața din SUA, precum și posibilitatea de a majora prețurile după bunul plac”. Reprezentanții farmaciștilor dau vina pe intermediari și pe companiile de asigurări pentru prețurile mari de la raft.

Un studiu realizat de organizația independentă RAND și publicat în 2024 a constatat că prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă în SUA sunt semnificativ mai mari decât în alte țări dezvoltate, în special în cazul medicamentelor de marcă.

Analizând date din 2022, cercetătorii de la RAND au descoperit că prețurile brute stabilite de producători în SUA, pentru toate medicamentele eliberate pe bază de rețetă, erau cu 278% mai mari decât prețurile medii din alte 33 de țări bogate. În cazul medicamentelor de marcă, prețurile din SUA erau de peste patru ori mai mari decât media înregistrată în țările luate ca termen de comparație.

Americanii vor ca autoritățile să rezolve problema medicamentelor

Un sondaj realizat de Fabrizio Ward în martie 2025 a arătat că mai mult de trei din patru alegători, inclusiv 70% dintre susținătorii lui Donald Trump, vor ca autoritățile să ia măsuri pentru reducerea prețurilor medicamentelor.

Problema a fost în centrul atenției unei audieri a Comisiei Judiciare a Senatului SUA de săptămâna trecută. Atunci, senatorii și experții din domeniul sănătății au examinat modul în care companiile farmaceutice și asigurătorii influențează prețurile și accesul la medicamente. De asemenea, au fost propuse mai multe soluții care ar putea duce la scăderea prețurilor.