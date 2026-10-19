Ce spune Kremlinul despre o posibilă întâlnire Putin-Trump-Xi Jinping în China în noiembrie

Kremlinul a afirmat luni faptul că președintele Vladimir Putin, președintele SUA Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping ar putea avea o întâlnire trilaterală în marja summitului APEC din luna noiembrie, care va avea loc în China, și că o eventuală întâlnire a fost menționată în cadrul discuțiilor, relatează agenția Reuters.

Informația a fost transmisă de către purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, drept reacție la articolul publicat de The Wall Street Journal (WSJ), potrivit căruia Putin ar fi propus o astfel de întâlnire pentru a discuta modalitățile de a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Având în vedere că toți cei trei șefi de stat ar putea participa la summitul din China, subiectul unei astfel de întâlniri ipotetice a fost într-adevăr adus în discuție. A fost adus în discuție, dar nimeni nu a discutat sau prezentat propuneri sau acorduri specifice, fie cu privire la întâlnirea în sine, fie la posibila agendă și conținutul acesteia”, a declarat Peskov, notează Reuters.

Potrivit informațiilor publicate de WSJ, o eventuală întâlnire trilaterală ar putea avea loc cu ocazia summitului Organizației pentru Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie, în orașul chinez Shenzhen.

Totodată, un oficial american a declarat pentru sursa citată că Trump nu ar fi acceptat propunerea, însă ar putea fi receptiv la idee.

Ultimele negocieri de pace mediate de SUA au avut loc în luna februarie, înainte de războiul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului.