Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”, spune un oficial local

Un cap de porc a fost înfipt într-un băț de lemn, iar altul a fost lăsat pe jos, alături de un semn pe care erau scrise cu vopsea roșie cuvintele „here piggy piggy” (n.r. trad – Aici, porcușor, porcușor).

Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord (PSNI) a confirmat că anchetează incidentul din Parcul forestier Kilbroney din satul Rostrevor, comitatul Down, după ce capetele au apărut sâmbătă dimineață. Ofițerii nu exclud nicio ipoteză în ceea ce privește motivul faptei, potrivit The Independent.

Consilierul independent al Consiliului Districtual Newry, Mourne și Down, Mark Gibbons, a condamnat incidentul „tulburător și dezgustător”.

„A lăsa capete de porc adevărate în Parcul Kilbroney este un gest josnic, revoltător și absolut rușinos”, a scris el pe Facebook.

„Halloween-ul nu este o scuză pentru un act atât de revoltător. Acesta este un spațiu public frecventat de familii și copii. Cel care este responsabil ar trebui să-i fie rușine”, a declarat oficialul, descriind gestul drept „dezgustător și tulburător”.

Localnicii au fost îndemnați să evite zona

Sâmbătă, localnicii au fost îndemnați să evite zona pentru a lăsa autoritățile să desfășoare ancheta:

„Rugăm publicul, în special familiile cu copii și persoanele care plimbă câini, să evite zona pentru moment, pentru a permite autorităților competente să gestioneze situația”, a transmis asociația comunitară locală „Friends of the Meadow & Kilbroney Forest Park”.

Asociația pentru conservarea spațiilor verzi a condamnat „fără echivoc acest comportament”.

„Pajiștea noastră este un spațiu comunitar comun, de care se bucură oameni de toate vârstele, iar astfel de acțiuni tulburătoare și inacceptabile nu au ce căuta aici, în Rostrevor”, a mai transmis asociația.

Parcul în care s-au găsit capetele de porc este vizitat de familii, copii, dar și cetățeni care își plimbă câinii.

În cadrul cercetărilor, Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord a precizat că părțile de cadavru animal au fost ridicate, iar polițiștii fac o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care acestea au fost lăsate în parc.

Poliția ia în considerare toate pistele posibile pentru anchetă, potrivit unui purtător de cuvânt.

Incidentul vine la doar câteva luni după ce, în luna martie a acestui an, 13 miei au fost găsiți morți, cu gâtul rupt în mod deliberat la o fermă din același sat. Fermierul care a anunțat poliția atunci, afirma că își dorește ca cei implicați să fie trași la răspundere, potrivit BBC.